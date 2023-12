Nagy döntésre szánta el magát Kulcsár Edina: hátat kell fordítani a rosszul működő kapcsolatnak

Kulcsár Edina körül gyakran áll a bál. Mindannyian emlékszünk azokra az évekre, amikor még Csuti oldalán ő volt a világ legboldogabb felesége. Akkoriban gyakran született poszt arról, hogy a Csutival való szerelme egy mindent felemésztő érzelem, és szinte minden nap került ki közös családi kép, hogy hangsúlyozzák a családi idillt. Egy egész ország döbbent meg azon, amikor bejelentették, hogy kapcsolatuk zátonyra futott, azt megmenteni már nem lehet, éppen ezért elválnak. Még nagyobb volt a döbbenet, amikor néhány nappal később a modell azt is elárulta, hogy már meg is találta élete legújabb szerelme, a gengszter rapper G.w.M. Most azonban fontos elhatározásra jutott Edina.

Kulcsár Edinának jelet mutattak az angyalok / Fotó: TV2

Kulcsár Edina és G.w.M gyakran hangsúlyozzák, hogy az ő szerelmük egy rendkívül ritka, mindent elsöprő szerelem, és hogy nincs olyan akadály, amin ne jutnának át közösen. Nem sokkal azután, hogy összejöttek, már be is jelentették, hogy – noha nem tervezték – megfogant a szerelemgyerekük, Amara szépségén pedig már az egész világ ámul. Kulcsár Edinát azonban sokan bántják és magamutogató asszonynak nevezik. Edina tudatosan próbál nem figyelni ezekre a kritikákra, és most égi jelet is kapott:

Ma reggeli történet: reggel elmentem a mamámért valahova, aki kérte, hogy vigyek neki kávét. Felhajtottam a kávéfőző pohártartó részét, hogy a kulacs odaférjen, amiben akartam neki vinni a kávét. Miután lefőtt, elvettem a kulacsot, de még pár csepp lecsöppent. Az első csepptől egy teljesen szabályos pillangó rajzolódott ki. Aztán megvártam a másik cseppet is és így tovább. A pillangó egyre nagyobb lett. És valamiért ez belémégett. Egész délelőtt ezen a pillangón gondolkoztam. Én hiszek a jelekben… szóval beütöttem a Google-ba, hogy mit jelképez a pillangó. Rázott a hideg, ahogy olvastam a jelentését.

S hogy mit írnak a jelfejtők a pillangóról? Mutatjuk: „Itt az ideje felhagyni a régi, ismétlődő szokásokkal, viselkedésmódokkal, kapcsolatokkal.”

