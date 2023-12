Micsoda ellentmondás: Kulcsár Edina fogyókúrába kezdett, de nem G.w.M-ért teszi

Kulcsár Edina májusban hozta világra G.w.M-mel közös gyermekét, azóta azonban rengeteg bántás érte őt. A háromgyerekes édesanyát támadni kezdték a Márk mellett megváltozott külseje és öltözködési stílusa miatt, majd a kis Amara születése után a súlya miatt is a piszkálódók céltáblájává vált. Edina bár úgy tűnik, hogy sugárzik a boldogságtól, a kommentszekció legtöbbször mégis a súlyával van elfoglalva. Egyesek szerint igénytelen lett a pici születése óta, de volt olyan is, aki könyörtelenül megkérdezte tőle, hogy vajon újra babát vár-e.

Kulcsár Edina rengeteget változott G.w.M mellett (Fotó: Instagram)

Edinát nem érdeklik a szurkálódások

Bár Edina nem tagadta, hogy első két gyermeke születése után gyorsabban visszafogyott, ennek ellenére nem zavarják a plusz kilók, és még így is a szerencsésebbek közé sorolná magát. Tudja, hogy három gyermek után teljesen természetes az, hogy megváltozik az ember teste, így nem stresszel rá arra, hogy minél vékonyabb legyen.

Edina mindezeket egy nemrégiben feltöltött Instagram posztjában magyarázta el a követőinek, és azt is fontosnak tartotta hozzátenni, hogy szerencsére Márk is mindig megerősíti abban, hogy így is gyönyörűnek gondolja.

A hír igaz! A 3. gyerek után minden más. Köztük a test változása is, legalábbis nálam. És muszáj hozzátennem, hogy én még így is a szerencsésebbek közé sorolhatom magam. Szoptatós anyukaként és feleségként (akinek a férje kifejezetten szereti a jelenlegi súlyom) nem merek hatalmas diétákba kezdeni, viszont az edzés, pontosabban a barackcsapat, sok mindenben a mentsváram.

– osztotta meg.

Mégis életmódváltásba kezdett

Bár úgy tűnik, hogy Edina teljesen megbarátkozott a súlyával és párjának sincs ellenére az a néhány plusz kiló amelyet felszedett, a háromgyerekes édesanya most mégis komoly edzésterv alá vetette magát. Mindennek köszönhetően az első hónapban 3 kilótól, majd később havi 1 kilótól sikerült megszabadulnia, mindezt úgy, hogy az étkezésekre egyáltalán nem is figyelt.

Akik nem látnak nap mint nap, azok sokszor megdicsérnek, hogy sokat fogytam, de ez valójában nem kifejezetten igaz.

– tette még hozzá posztjában a háromgyerekes édesanya, akin biztos látványos lehet a változás, videójában ugyanis nem akármilyen gyakorlatokat végez!