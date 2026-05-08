Áll a bál egy nappal a Magyar Kupa döntője előtt, óriási a felháborodás
Nem mindenki fogta vissza magát a döntést illetően. Rúsz Márton vezeti az FTC-ZTE Magyar Kupa-döntőt.
Rendesen megosztotta a szurkolókat a hír, hogy ki lesz a játékvezető a szombati FTC-ZTE Magyar Kupa-döntőn (18:00, tv: M4 Sport). Bár akadnak, akik jó választásnak tartják, sokan fel vannak háborodva azon, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a 31 éves Rúsz Mártont bízta meg a finálé levezetésével.
Rúsz Márton játékvezető tevékenysége többször nagy port kavart – volt, hogy a Paks edzője, Bognár György kritizálta nyilvánosan, legutóbb pedig a februári Győr-DVSC bajnoki után kapott éles kritikát –, viszont a Spori nevű Facebook oldal mögött álló korábbi focibírók januárban őt látták a legjobb NB I-es játékvetőnek.
Bár most is akadnak olyan szurkolók, akik jó döntésnek tartják az MLSZ részéről, hogy Rúsz Mártonra bízták a kupadöntőt, sokan inkább felháborodtak ezen. Közülük a legtöbben nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illették a döntést, mások ezt elkerülve igyekeztek hangot adni nemtetszésüknek.
Ezzel nagyon melléfogtak…
– fogalmazott egy drukker a közösségi oldalon. Valaki pedig azt írta:
Ez mindent elmond a magyar játékvezetés színvonaláról, hogy egy kupadöntőt rá bíznak.
Rúsz Márton egyébként eddig három mérkőzést vezetett a Ferencvárosnak, amely mindegyiket megnyerte ezekből, a Zalaegerszegnek viszont már korántsem ilyen jó a mérlege a 31 éves játékvezető irányítása alatt. Hat találkozóból ugyanis mindössze kétszer hagyták el győztesen a pályát.
A két csapat mérlege Rúsz Márton játékvezetésével:
Ferencváros (3 mérkőzés: 3 győzelem/0 döntetlen/0 vereség)
- FTC-Puskás Akadémia 2-1 (2025/26)
- Puskás Akadémia-FTC 1-2 (2025/26)
- DVSC- FTC 0-3 (2025/26)
Zalaegerszeg (6 mérkőzés: 2 győzelem/2 döntetlen/2 vereség)
- ZTE-MTK 2-2 (2023/24)
- Nyíregyháza-ZTE 0-0 (2024/25)
- DVSC-ZTE 3-1 (2024/25)
- ZTE-Kisvárda 2-0 (2025/26)
- Nyíregyháza-ZTE 2-1 (2025/26)
- Újpest-ZTE 0-2 (2025/26)
