Áll a bál egy nappal a Magyar Kupa döntője előtt, óriási a felháborodás

Rendesen megosztotta a szurkolókat a hír, hogy ki lesz a játékvezető a szombati FTC-ZTE Magyar Kupa-döntőn (18:00, tv: M4 Sport). Bár akadnak, akik jó választásnak tartják, sokan fel vannak háborodva azon, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a 31 éves Rúsz Mártont bízta meg a finálé levezetésével.

Rúsz Márton vezeti az FTC-ZTE Magyar Kupa-döntőt (Fotó: MW-archív)

Rúsz Márton játékvezető tevékenysége többször nagy port kavart – volt, hogy a Paks edzője, Bognár György kritizálta nyilvánosan, legutóbb pedig a februári Győr-DVSC bajnoki után kapott éles kritikát –, viszont a Spori nevű Facebook oldal mögött álló korábbi focibírók januárban őt látták a legjobb NB I-es játékvetőnek.

Bár most is akadnak olyan szurkolók, akik jó döntésnek tartják az MLSZ részéről, hogy Rúsz Mártonra bízták a kupadöntőt, sokan inkább felháborodtak ezen. Közülük a legtöbben nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illették a döntést, mások ezt elkerülve igyekeztek hangot adni nemtetszésüknek.

Ezzel nagyon melléfogtak…

– fogalmazott egy drukker a közösségi oldalon. Valaki pedig azt írta:

Ez mindent elmond a magyar játékvezetés színvonaláról, hogy egy kupadöntőt rá bíznak.

Rúsz Márton egyébként eddig három mérkőzést vezetett a Ferencvárosnak, amely mindegyiket megnyerte ezekből, a Zalaegerszegnek viszont már korántsem ilyen jó a mérlege a 31 éves játékvezető irányítása alatt. Hat találkozóból ugyanis mindössze kétszer hagyták el győztesen a pályát.