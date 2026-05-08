Áll a bál egy nappal a Magyar Kupa döntője előtt, óriási a felháborodás

Nem mindenki fogta vissza magát a döntést illetően. Rúsz Márton vezeti az FTC-ZTE Magyar Kupa-döntőt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 13:30
Rendesen megosztotta a szurkolókat a hír, hogy ki lesz a játékvezető a szombati FTC-ZTE Magyar Kupa-döntőn (18:00, tv: M4 Sport). Bár akadnak, akik jó választásnak tartják, sokan fel vannak háborodva azon, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a 31 éves Rúsz Mártont bízta meg a finálé levezetésével.

Rúsz Márton vezeti az FTC-ZTE Magyar Kupa-döntőt (Fotó: MW-archív)

Rúsz Márton játékvezető tevékenysége többször nagy port kavart – volt, hogy a Paks edzője, Bognár György kritizálta nyilvánosan, legutóbb pedig a februári Győr-DVSC bajnoki után kapott éles kritikát –, viszont a Spori nevű Facebook oldal mögött álló korábbi focibírók januárban őt látták a legjobb NB I-es játékvetőnek.

Bár most is akadnak olyan szurkolók, akik jó döntésnek tartják az MLSZ részéről, hogy Rúsz Mártonra bízták a kupadöntőt, sokan inkább felháborodtak ezen. Közülük a legtöbben nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illették a döntést, mások ezt elkerülve igyekeztek hangot adni nemtetszésüknek.

Ezzel nagyon melléfogtak… 

– fogalmazott egy drukker a közösségi oldalon. Valaki pedig azt írta:

Ez mindent elmond a magyar játékvezetés színvonaláról, hogy egy kupadöntőt rá bíznak.

Rúsz Márton egyébként eddig három mérkőzést vezetett a Ferencvárosnak, amely mindegyiket megnyerte ezekből, a Zalaegerszegnek viszont már korántsem ilyen jó a mérlege a 31 éves játékvezető irányítása alatt. Hat találkozóból ugyanis mindössze kétszer hagyták el győztesen a pályát.

A két csapat mérlege Rúsz Márton játékvezetésével:

Ferencváros (3 mérkőzés: 3 győzelem/0 döntetlen/0 vereség)

  • FTC-Puskás Akadémia 2-1 (2025/26)
  • Puskás Akadémia-FTC 1-2 (2025/26)
  • DVSC- FTC 0-3 (2025/26)

Zalaegerszeg (6 mérkőzés: 2 győzelem/2 döntetlen/2 vereség)

  • ZTE-MTK 2-2 (2023/24)
  • Nyíregyháza-ZTE 0-0 (2024/25)
  • DVSC-ZTE 3-1 (2024/25)
  • ZTE-Kisvárda 2-0 (2025/26)
  • Nyíregyháza-ZTE 2-1 (2025/26)
  • Újpest-ZTE 0-2 (2025/26)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
