„Kislányunk lesz!" - babát vár a magyar futballista portugál felesége

A korábban a Honvédben, az MTK-ban és a portugál Guimaraesben is futballozó kisvárdai támadó, Bíró Bence luzitán hölgyet, Evát vette feleségül. Nagy az izgalom, hiszen a napokban első gyermekük megszületését várják.

Bíró Bence (balra) hamarosan édesapa lesz Fotó: Czinege Melinda

Házasságkötésünk óta hűséges társam, bárhová is szerződök, mindenhova elkísér. Örömöm teljes, hiszen várhatóan a jövő héten Eva kisbabával ajándékoz meg, ez lesz életünk egyik legcsodálatosabb eseménye

– újságolta a Metropolnak az egykori utánpótlás válogatott Bíró Bence, aki azt is elárulta, hogy a csöpp kislányt az ír-kelta eredetű Brianna névre keresztelik.

Bíró Bence öröme pár napon belül teljes lesz

Erős, szilárd, erényes, tisztességes - ez az ír, illetve kelta eredetű név jelentése. Márpedig mindezekre szükségünk lesz a Fradi elleni, vasárnapi esti bajnoki meccsünkön. Eddig háromszor játszottam a zöld-fehérek ellen, egy döntetlen mellett két vereséget számlálok

– tette hozzá a csatár a Ferencváros elleni mérkőzés kapcsán.