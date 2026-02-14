Eddig bírta, a győzelem után fakadt ki az Újpest edzője

Az Újpest hazai pályán 2–1-re nyert a tizenegyest hibázó Debrecen ellen a Fizz Liga 22. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén, és ezzel megszerezte idei első győzelmét. A lila-fehér együttes 265 perc után szerzett gólt a bajnokságban, és december 21-e után nyert ismét a Szusza Ferenc Stadionban. Ez egyben Szélesi Zoltán vezetőedző első sikere a csapat élén.

Szélesi Zoltán inkább panaszkodott az első újpesti győzelme után Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Szélesi Zoltán nem volt elégedett

A lila-fehérek mestere ennek ellenére is inkább a problémákról beszélt, és kifakadt a győzelem után. A gyenge helyzetkihasználásról beszélt.

Dolgozunk, küszködünk sérültekkel, hiányzokkal. Nem vagyok elégedett, mert nem jó százalékban használtuk ki az esélyeinket. Ha lett volna egy pici szerencse a Debrecen oldalán, könnyen bajba kerülhettünk volna, úgyhogy továbbra is dolgoznunk kell a helyzetkihasználáson. A Nyíregyháza ellen tíz emberrel kontrákból voltak helyzeteink, nem használtuk ki őket. A Puskás Akadémia ellen megvoltak a lehetőségek, nem használtuk ki őket, most hálistennek kihasználtunk belőle, de ezen még mindig javítani kell

- fogalmazott Szélesi Zoltán az M4 Sportnak.

Az Újpest ezzel a sikerrel a nyolcadik helyre jött fel a tabellán.