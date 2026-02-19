RETRO RÁDIÓ

Hunyady Emesét a magyarok is felismerik a téli olimpián

A téli olimpia vendége gyorskorcsolyázó klasszisunk, aki az 1994-es viadalon osztrák színekben lett arany- és ezüstérmes. Hunyady Emese manapság Zugban svájci fiatalok edzője.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.02.19. 12:30
téli olimpia Milánó gyorskorcsolya Lillehammer Hunyady Emese bajnok

Noha osztrák színekben nyert téli olimpiát, Magyarországon is ikonnak számít Hunyady Emese gyorskorcsolyázó. A budapesti születésű sportoló 1994-ben, Lillehammerben lett aranyérmes 1500 méteren. A jelenlegi, Milánóban és Cortinában zajló játékokat sem hagyja ki.

Hunyady Emese
Hunyady Emese a téli olimpián (Fotó: Hunyady Emese)

Az ötkarikás játékokon turista Hunyady Emese, akinek igen jólesik, amikor a hagyományos gyorskorcsolyázó-viadal nézőterén magyar szót hall. 

Beszélgettem magyarokkal, üdítő érzés, hogy a sikereimre jól emlékeznek, sokan gratuláltak is nekem. Jó volt újra átélni az olimpiai hangulatot, előtörtek bennem norvégiai emlékeim, tudniillik gyorskorcsolyázó létemre az alpesisí-nagyhatalom Ausztria sportküldöttsége legeredményesebbjeként fejeztem be ott a versengést. Lillehammerben igen jól döntöttem, amikor privát szálláshelyet választottam magamnak, a sportolói falu nyüzsgésében aligha tudtam volna kellőképpen összpontosítani, amiként az szükséges volt két érmem, az arany és az ezüst megszerzéséhez

– nyilatkozta Hunyady a Metropolnak.

Hunyady Emese Svájcban is kedvenc

Élete kerek, mint mondja, a svájci Zugban csodálatos érzés gyerkőcökkel megszerettetni a gyorskorcsolyázást. Büszke arra, hogy az ottani sportszülők tudják, a csemetéjüket egy, hat olimpián rajtolt, ötkarikás arany- és ezüstérmes bajnoknő készíti fel, aki szerzett vb- és Eb-címeket is. 

Minden erőfeszítésem a korcsolyázó tinédzsereké, öröm látni a fejlődésüket. Azt tanácsolom, minden gyerek sportoljon, síeljen, ússzon. Erre tanítottam a fiamat, Jaspert, aki Zürichben orvosi egyetemet végez, amellett vízilabdázik, pólóedző és e csapatjátékban játékvezető is

– fogalmazott Emese, aki két hete még a Városligeti Műjégen húzta fel a hosszú korcsolyát, száguldott a jégen, nosztalgiázott egy sort. Igencsak dicsérte a magyar színekben indult dél-koreai Kim Minszok nagypályás gyorskorcsolyázásban 1000 méteren elért 11. helyét, ami minden idők legjobb magyar férfi téli olimpiai helyezése a szakágban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu