Hunyady Emesét a magyarok is felismerik a téli olimpián

Noha osztrák színekben nyert téli olimpiát, Magyarországon is ikonnak számít Hunyady Emese gyorskorcsolyázó. A budapesti születésű sportoló 1994-ben, Lillehammerben lett aranyérmes 1500 méteren. A jelenlegi, Milánóban és Cortinában zajló játékokat sem hagyja ki.

Hunyady Emese a téli olimpián (Fotó: Hunyady Emese)

Az ötkarikás játékokon turista Hunyady Emese, akinek igen jólesik, amikor a hagyományos gyorskorcsolyázó-viadal nézőterén magyar szót hall.

Beszélgettem magyarokkal, üdítő érzés, hogy a sikereimre jól emlékeznek, sokan gratuláltak is nekem. Jó volt újra átélni az olimpiai hangulatot, előtörtek bennem norvégiai emlékeim, tudniillik gyorskorcsolyázó létemre az alpesisí-nagyhatalom Ausztria sportküldöttsége legeredményesebbjeként fejeztem be ott a versengést. Lillehammerben igen jól döntöttem, amikor privát szálláshelyet választottam magamnak, a sportolói falu nyüzsgésében aligha tudtam volna kellőképpen összpontosítani, amiként az szükséges volt két érmem, az arany és az ezüst megszerzéséhez

– nyilatkozta Hunyady a Metropolnak.

Hunyady Emese Svájcban is kedvenc

Élete kerek, mint mondja, a svájci Zugban csodálatos érzés gyerkőcökkel megszerettetni a gyorskorcsolyázást. Büszke arra, hogy az ottani sportszülők tudják, a csemetéjüket egy, hat olimpián rajtolt, ötkarikás arany- és ezüstérmes bajnoknő készíti fel, aki szerzett vb- és Eb-címeket is.

Minden erőfeszítésem a korcsolyázó tinédzsereké, öröm látni a fejlődésüket. Azt tanácsolom, minden gyerek sportoljon, síeljen, ússzon. Erre tanítottam a fiamat, Jaspert, aki Zürichben orvosi egyetemet végez, amellett vízilabdázik, pólóedző és e csapatjátékban játékvezető is

– fogalmazott Emese, aki két hete még a Városligeti Műjégen húzta fel a hosszú korcsolyát, száguldott a jégen, nosztalgiázott egy sort. Igencsak dicsérte a magyar színekben indult dél-koreai Kim Minszok nagypályás gyorskorcsolyázásban 1000 méteren elért 11. helyét, ami minden idők legjobb magyar férfi téli olimpiai helyezése a szakágban.