Szoboszlai nem került a csapatba; aggódnak érte Liverpoolban

Ezek voltak a hét legtöbbet olvasott sportcikkei a Metropolban. Szoboszlai Dominik nem fért be az álomcsapatba, de aztán eladta magát a Real Madridnak?

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.11.09. 15:00
Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Real Madrid Liverpool

Ezen a héten a Bajnokok Ligája, azon belül is a Liverpoolban a Real Madrid ellen remekelt Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos hírek vitték a prímet olvasóinknál.

Szoboszlai Dominik nem csak a Real Madrid elleni BL-rangadón ment nagyot, de a Metropol olvasóinál is
Szoboszlai Dominik nemcsak a Real Madrid elleni BL-rangadón ment nagyot, de a Metropol olvasóinál is – Fotó: Getty Images

Az alábbiakban ízelítőket adunk a november 3. és 9. közötti hét legnagyobb érdeklődést kiváltott cikkeiből a Metropol sportrovatában. Íme a heti top válogatás!

Szoboszlai Dominik kimaradt az álomcsapatból

A keddi Liverpool–Real Madrid BL-rangadó előtt Theo Walcott meglepő nyilatkozatot tett. A korábbi Arsenal-sztárt arra kérték, állítson össze egy képzeletbeli kombinált álomcsapatot a két csapat játékosaiból.

Walcott döntése sokakat meglepett: liverpooli légiósaink közül a sokat kritizált Kerkez Milost betette, a folyvást dicsőített Szoboszlait ellenben kihagyta a Pool–Real vegyes tizenegyből.

A teljes cikket IDE kattintva olvashatod el!

Aggódnak a Liverpool-szurkolók

Arne Slot vezetőedzőnél persze végig pályán volt Szoboszlai a Real ellen, sőt az ő főszereplésével (remek játékával és győztes gólpasszával) nyert 1-0-ra a Liverpool. A madridi drukkerek ki is nézték maguknak a magyar középpályást, a liverpooli szurkolók pedig könyörögnek a klubnak, hogy minél előbb hosszabbítsák meg a szerződését.

A lefújás után szinte azonnal beindult a lavina. A madridi hívek ellepték a közösségi médiát, és próbálták rávenni a klubot, hogy tegyen lépéseket Szoboszlai megszerzéséért.

A teljes cikket IDE kattintva olvashatod el!

Két nagyágyú is besült a BL-kedden

Liverpoolban tehát kikapott a 2024-es első Real Madrid, de nem csak a legrangosabb kupasorozat rekordereként 15-szörös győztes spanyol sztárklub vérzett el a BL keddi játéknapján.

A címvédő Paris Saint-Germain is alulmaradt, méghozzá hazai pályán a Bayern München ellen. Anyagunkban összegyűjtöttük a 4. forduló eredményeit és a mérkőzések gólszerzőit.

A teljes cikket IDE kattintva olvashatod el!

 

