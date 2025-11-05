Két nagyágyút elvertek, egy helyen az összes BL-meccs végeredménye
A Bajnokok Ligájában kedden kikapott a két legutóbbi győztes. Nézd meg a keddi BL-meccsek végeredményét a gólszerzőkkel.
A 2024-es nyertes Real Madrid, s a címvédő Paris Saint-Germain is kikapott a Bajnokok Ligája keddi játéknapján. A spanyolokat a Liverpool Szoboszlai Dominik gólpassza után verte, a PSG emberelőnyben otthon kapott ki a Bayern Münchentől.
BL-meccsek eredményei, kedd, 4. forduló:
Slavia Praha (cseh)-Arsenal (angol) 0-3 (0-1)
gól: Saka (32., 11-esből), Merino (46., 68.)
Napoli (olasz)-Eintracht Frankfurt (német) 0-0
Liverpool (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0)
gól: Mac Allister (61.)
Paris Saint-Germain (francia)-Bayern München (német) 1-2 (0-2)
gól: Joao Neves (74.), illetve Díaz (4., 32.)
Atlético Madrid (spanyol)-Union St.-Gilloise (belga) 3-1 (1-0)
gól: Álvarez (39), Gallagher (73.), Llorente (96.), illetve Sykes (80.)
Bodö/Glimt (norvég)-Monaco (francia) 0-1 (0-1)
gól: Balogun (43.)
Tottenham (angol)-Köbenhavn (dán) 4-0 (1-0)
gól: Johnson (19.), Odobert (51.), Van de Ven (64.), Palhinha (67.)
Olimpiakosz (görög)-PSV Eindhoven (holland) 1-1 (1-0)
gól: Martins (17.), illetve Pepi (93.)
Juventus (olasz)-Sporting (portugál 1-1 (1-1)
gól: Vlahovics (34.), illetve Araújo (12.)
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre