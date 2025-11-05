RETRO RÁDIÓ

Két nagyágyút elvertek, egy helyen az összes BL-meccs végeredménye

A Bajnokok Ligájában kedden kikapott a két legutóbbi győztes. Nézd meg a keddi BL-meccsek végeredményét a gólszerzőkkel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 05:45
Bajnokok Ligája Real Madrid Liverpool

A 2024-es nyertes Real Madrid, s a címvédő Paris Saint-Germain is kikapott a Bajnokok Ligája keddi játéknapján. A spanyolokat a Liverpool Szoboszlai Dominik gólpassza után verte, a PSG emberelőnyben otthon kapott ki a Bayern Münchentől.

Pont nélkül maradt Liverpoolban BL-meccsen a Real Madrid
Pont nélkül maradt Liverpoolban BL-meccsen a Real Madrid Fotó: AFP

BL-meccsek eredményei, kedd, 4. forduló:

Slavia Praha (cseh)-Arsenal (angol) 0-3 (0-1)
gól: Saka (32., 11-esből), Merino (46., 68.)

Napoli (olasz)-Eintracht Frankfurt (német) 0-0

Liverpool (angol)-Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0)
gól: Mac Allister (61.)

Paris Saint-Germain (francia)-Bayern München (német) 1-2 (0-2)
gól: Joao Neves (74.), illetve Díaz (4., 32.)

Atlético Madrid (spanyol)-Union St.-Gilloise (belga) 3-1 (1-0)
gól: Álvarez (39), Gallagher (73.), Llorente (96.), illetve Sykes (80.)

Bodö/Glimt (norvég)-Monaco (francia) 0-1 (0-1)
gól: Balogun (43.)

Tottenham (angol)-Köbenhavn (dán) 4-0 (1-0)
gól: Johnson (19.), Odobert (51.), Van de Ven (64.), Palhinha (67.)

Olimpiakosz (görög)-PSV Eindhoven (holland) 1-1 (1-0)
gól: Martins (17.), illetve Pepi (93.)

Juventus (olasz)-Sporting (portugál 1-1 (1-1)
gól: Vlahovics (34.), illetve Araújo (12.)

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu