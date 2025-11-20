Nagy a baj, rossz hírt kapott Gulácsi Péter
Középmezőnybe süllyedt vissza az előző Bundesliga-szezon egyik legjobb kapusa. De vajon Gulácsi Péter tehet erről, vagy a csapata?
Ijesztő kezdés (6-0-s vereség Münchenben) után parádés sorozatot épített az RB Leipzig a német Bundesligában, de a legutóbbi kudarc (3-1 a vendéglátó Hoffenheimnek) azért újra rávilágított Gulácsi Péter és Orbán Willi csapatának gyengéire. A legfrissebb statisztikák alapján a kapus is ludas lehet bennük, de ha az adatok mögé nézünk és figyelembe vesszük a szakmai főnöke szavait is, akkor kiderül: a magyar klublegenda visszaesése sokkal inkább a lipcsei csapat nyavalyáinak tünete, semmint okozója.
A Kicker magazinnál az előző Bundesliga-szezon legjobb kapusának választott Gulácsi a jelenlegi számok alapján most csak 11. a posztján a német topligában. A Sport Bild elemzésében hat kategóriában közölt kapusstatisztikákat, és ezeket összesítve az RB Leipzig 35 éves klasszisa 9,8 pontot kapott – messze elmaradva a „szokásos” első Bayern-sztár, Manuel Neuer (14,5 pont) mögött.
A legjobban, holtversenyben a 3. helyen a kapott gól nélkül zárt meccsek számában (4) áll a különverseny tavalyi magyar győztese.
A sikeres passzok és a kivédett nagy gólhelyzetek tekintetében egyaránt a 4. helyre sorolják; a legrosszabb pedig a pontos hosszú indítások (27,1%, 18. hely) számában. Ami a legfontosabb adatot, a kapuja felé tartó labdák kivédésének arányát illeti, Gulácsi 65%-kal a 14. helyen áll, csakúgy, mint a beívelések hárítása terén.
A Bundesliga legjobb kapusai:
- Manuel Neuer (Bayern München) 14,5 pont;
- Michael Zetterer (Eintracht Frankfurt) 13,6;
- Alexander Nübel (VfB Stuttgart) 12,4;
...11. Gulácsi Péter (RB Leipzig) 9,8.
(Forrás: Sport Bild)
Ugyanakkor a rangsorról beszámoló RB Live lipcsei híroldal emlékeztet: többek között a beadások száma is rámutat a statisztikák torzítására, hiszen minél jobb egy csapat és a védelme, annál kevesebb ívelés érkezik a kapuja elé (ebben a tekintetben az amúgy éllovas Bayern-kapus, Neuer is csak a 16. helyezett a mezőnyben).
Gulácsi Péter a gyengébb csapatvédekezés miatt esett vissza?
Ráadásul Marcel Schäfer igazgató éppen a válogatott szünet előtti, Hoffenheim elleni kijózanító vereség után adott hangot az egész csapat együttes védőmunkáját érintő kritikájának. Gulácsiék főnöke akkor arra hívta föl a figyelmet, hogy az nem véletlen kisiklás volt. Sokkal nagyobb a baj, hiszen az addig 9 tétmeccset számláló veretlenségi sorozatuk közben is sok hiba becsúszott a védekezésbe, csak éppen a bravúrosan védő magyar kapus sokszor megmentette a góloktól és a pontvesztésektől a csapatot.
Magyarul: Gulácsi Péter a kelleténél sokkal többször kerül kiszolgáltatott helyzetbe az előtte játszók szellős védekezése miatt, ami az idei gyengébb statisztikai mutatóira is magyarázatul szolgálhat.
Az RB Leipzig legközelebb vasárnap (15.30, tv: Aréna 4) a Weder Brement fogadja a Bundesliga 11. fordulójában.
A Bundesliga állása:
- Bayern München 28 pont;
- RB Leipzig 22;
- Borussia Dortmund 21;
...8. Werder Bremen 15.
Harc a salátástálért
A német labdarúgó Bundesligában sosem lehet csalódni: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és nagy csaták színesítik minden idényét. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is rengeteg izgalmat ígér, de a Lipcse, a Leverkusen és a Stuttgart is komoly eséllyel szállt harcba a bajnoki címért. A stadionok hétről hétre megtelnek, a Bundesligában pedig mindig akad egy csapat, amely meglepetést okoz. A TippmixPRO-n most még izgalmasabb a bajnoki hajrá – tippelj, és éld át a német futball varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre