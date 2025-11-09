Feszültség Lipcsében, elégedetlen főnöke Gulácsit emlegette a vereség után
Drasztikusabban értékelt az RB Leipzig sportigazgatója, mint az edzője. Főnöke szerint többször csak Gulácsi Péternek köszönhették az eddigi eredményeiket is.
Az augusztusi, müncheni összeomlás (0-6) óta az első vereségét szenvedte el az RB Leipzig labdarúgócsapata, amely továbbra is második a Bayern München mögött a német Bundesliga tabelláján. A 3-1-es Hoffenheim-győzelem után mégis feszültség érződött Ole Werner vezetőedző és Marcel Schäfer sportigazgató között. Gulácsi Péter és Orbán Willi trénere nem tulajdonított különösebb jelentőséget az eredménynek, a főnökük annál drasztikusabban fogalmazott, és a magyar kapust is felemlegette.
Werner a rangadó után elismerte ugyan, hogy fájó a szép sorozatukat (egy kupasikerrel együtt 8 győzelem és egy döntetlen) lezáró vereség, de szerinte „nem lehet minden meccset megnyerni”, a kisiklás dacára elégedett a csapata fejlődésével, és a sport már csak olyan, hogy minden megy tovább.
Eddig is csak Gulácsi Péteren múlt minden?
Ehhez képest Schäfer sokkal kritikusabb hangot megütve odacsördített a lipcsei csapatnak.
„Nem lehet azt mondani, hogy a Hoffenheim egyértelműen jobb volt, de meg kell vizsgálnunk, hogyan kaptuk a három gólt. A csapat igyekezett ugyan, de néhány játékos teljesítménye nem volt meggyőző, és egyik-másik szituációban hanyagok voltak.”
A védekezésünk az elmúlt hetekben sem volt valami szilárd, többször csak a kapusunknak, Gulácsi Péternek mondhattunk köszönetet
– mondta Marcel Schäfer.
A Bundesliga élcsoportja 10 forduló után: 1. Bayern München 28 pont, 2. RB Leipzig 22, 3. Borussia Dortmund 21.
Harc a salátástálért
A német labdarúgó Bundesligában sosem lehet csalódni: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és nagy csaták színesítik minden idényét. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is rengeteg izgalmat ígér, de a Lipcse, a Leverkusen és a Stuttgart is komoly eséllyel szállt harcba a bajnoki címért. A stadionok hétről hétre megtelnek, a Bundesligában pedig mindig akad egy csapat, amely meglepetést okoz. A TippmixPRO-n most még izgalmasabb a bajnoki hajrá – tippelj, és éld át a német futball varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre