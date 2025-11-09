Feszültség Lipcsében, elégedetlen főnöke Gulácsit emlegette a vereség után

Az augusztusi, müncheni összeomlás (0-6) óta az első vereségét szenvedte el az RB Leipzig labdarúgócsapata, amely továbbra is második a Bayern München mögött a német Bundesliga tabelláján. A 3-1-es Hoffenheim-győzelem után mégis feszültség érződött Ole Werner vezetőedző és Marcel Schäfer sportigazgató között. Gulácsi Péter és Orbán Willi trénere nem tulajdonított különösebb jelentőséget az eredménynek, a főnökük annál drasztikusabban fogalmazott, és a magyar kapust is felemlegette.

Gulácsi Péter négyszer gólt sem kapott, főnöke szerint többször csak rajta múlt a Lipcse eredményessége Fotó: NurPhoto via AFP

Werner a rangadó után elismerte ugyan, hogy fájó a szép sorozatukat (egy kupasikerrel együtt 8 győzelem és egy döntetlen) lezáró vereség, de szerinte „nem lehet minden meccset megnyerni”, a kisiklás dacára elégedett a csapata fejlődésével, és a sport már csak olyan, hogy minden megy tovább.

Eddig is csak Gulácsi Péteren múlt minden?

Ehhez képest Schäfer sokkal kritikusabb hangot megütve odacsördített a lipcsei csapatnak.

„Nem lehet azt mondani, hogy a Hoffenheim egyértelműen jobb volt, de meg kell vizsgálnunk, hogyan kaptuk a három gólt. A csapat igyekezett ugyan, de néhány játékos teljesítménye nem volt meggyőző, és egyik-másik szituációban hanyagok voltak.”

A védekezésünk az elmúlt hetekben sem volt valami szilárd, többször csak a kapusunknak, Gulácsi Péternek mondhattunk köszönetet

– mondta Marcel Schäfer.

A Bundesliga élcsoportja 10 forduló után: 1. Bayern München 28 pont, 2. RB Leipzig 22, 3. Borussia Dortmund 21.