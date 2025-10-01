Kitálalt a Fradi ellenfeléről a Józsinak becézett korábbi közönségkedvenc

Ugyanolyan nagy csatát vár a csütörtök esti Genk-FTC Európa-liga mérkőzéstől (21:00, tv: M4 Sport) a zöld-fehér szurkolók korábbi közönségkedvence, Joseph Paintsil, mint legutóbb. A drukkerek által csak „Páncél Józsinak” becézett játékos egyéves ferencvárosi pályafutása során 11 gólt szerzett, mielőtt 2018 nyarán a belga klubhoz igazolt. A ghánai középpályás két éve ellenfélként tért vissza a Groupama Arénába.

Ugyanolyan nagy csatát vár a csütörtök esti Genk-FTC Európa-liga mérkőzéstől Joseph Paintsil, mint legutóbb Fotó: Tumbász Hédi

Paintsil nagy csatát vár a Genk-FTC meccsen

Akkor játszottam először a Fradi ellen, jó meccsek voltak, igaz, mindkettő döntetlennel ért véget és nem jutottunk tovább

– emlékezett vissza a FradiMédiának a 2023-as Konferencialiga-összecsapásra Paintsil, aki ugyanolyan nagy csatát vár most is a két csapattól, mint akkor.

A Genk egy nagyon jó csapat volt akkor és most is. Sok barátom focizik még ott. A Fradi is erős és számomra az az egy év, amíg ott játszottam, nagyon tartalmas volt. Mindkét csapatnak a legjobbat kívánom.

A ghánai focista elmondta, sok barátot és megannyi emléket vitt magával a Fradiból, amikor 2018 nyarán a Genkbe igazolt.

A Fradinál szerzett emlékek és élmények egyedülállóak. Mivel a Ferencváros volt az első csapatom Európában, így egy jó lehetőség volt, hogy megmutassam magam, mire vagyok képes labdarúgóként. Szép emlékeim vannak a Fradiról, a csapatról, a szurkolókról, remélem, hogy a jövőben továbbra is sikeres lesz a klub

– fogalmazott Paintsil, aki egy rövid törökországi kitérő után jelenleg Amerikában focizik.

Jól teljesítek itt Amerikában, ráadásul az első szezonomban rögtön megnyertük a bajnoki címet a Los Angelesszel. Fantasztikus idény volt és a bajnoki aranyérem nagy dolog és elismerés számomra. Idén pedig már kilenc gólnál járok a bajnokságban

– mesélte.