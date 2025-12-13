RETRO RÁDIÓ

Ilyen volt Fucsovics Márton mesés esküvője – videó

Fucsovics Márton gyönyörű nőt szerethet. Fucsovics Márton és Molnár Nini esküvője exkluzív videón.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.13. 11:00
fucsovics márton molnár nini esküvő videó

A magyar teniszező augusztusban mondta ki a boldogító igent párjának. Fucsovics Márton és Molnár Nini nemrég egy videót tettek közzé a közösségi médiában, amelyben rajongóik is bepillanthatnak a lélegzetelállító nagy napjuk pillanataiba.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton nem is lehetne boldogabb / Fotó: Ishika Samant

A 33 éves sportoló idén nyáron vette feleségül gyönyörű szerelmét, Molnár Ninit, aki modellként és divattervezőként is ismert. A pár két és fél éve találkozott először, és kapcsolatuk azóta egyre szorosabbá vált. A szerelmesek augusztusban, a mesés Máriavölgyben kötötték össze az életüket. A ceremóniát szűk körben szerették volna átélni, csak a család és néhány barát társaságában, ám most mégis úgy döntöttek, hogy egy különleges videóval megajándékozzák a követőiket.

A nap, amikor örök hűséget fogadtunk egymásnak. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy minden tökéletes legyen!


– írták az Instagramon megosztott esküvői felvételhez.

Nini már többször is a lelátóról szurkolt Fucsovicsnak, és ez 2026 első Grand Slam-versenyén, az Australian Openen sem lesz másképp – a magyar teniszező Melbourne-ben ismét a főtáblán kezd.

(VIA)
 

