Bosszankodhat Szoboszlai Dominik, csúnyán lefőzte őt pofátlan ellenfele

Még csak 20 éves, de minden idők legértékesebb török labdarúgójává vált Arda Güler. A Real Madrid szupertehetsége nyert a legtöbbet a spanyol La Liga focistái közül a Transfermarkt átfogó adatfrissítésén. A szakportál több tucat szempontot figyelembe vevő becslése az eddigi összeg másfélszeresére, 90 millió euróra (35 milliárd forint) emelte a piaci értékét. Güler ezzel megelőzte a vele előbb a játéktéren, majd a virtuális térben üzengetve is bajszot akasztott Szoboszlai Dominikot.

Arda Güler (balra) előbb csendre intette, majd leszólta, most pedig a Transfermarktnál lehagyta Szoboszlai Dominikot Fotó: Balogh Dávid / Getty Images

Az őszi szezonban alighanem élete legjobb formájában játszó, 25 éves magyar Liverpool-sztár is minden bizonnyal elmozdult volna a legutóbb októberben emelt, 85 millió eurós (32,8 milliárd forint) becsült piaci értékéről. Az angol bajnokcsapat vesszőfutása miatt ugyanakkor csak annak örülhet, hogy csapattársai zömével ellentétben őt nem értékelték le az ítészek. Ha a legutóbbi összecsapásukon Szoboszlai is örülhetett – a Pool november elején az ő főszereplésével verte 1-0-ra a Gülerrel felálló Real Madridot a Bajnokok Ligája rangadóján –, a török srácnak jobban fut a szekere a spanyol sztárklubbal és a török válogatottal is. Előbbivel az éllovas Barcelona első számú üldözői, utóbbival pedig márciusban Románia, majd siker esetén a szlovák-koszovói párharc győztese ellen pótselejtezőn vívhatják ki a világbajnoki részvételt.

Arda Güler márciusban, a kettős török győzelmet hozó Nemzetek Ligája-osztályozó budapesti visszavágóján (0-3), a teltházas Puskás Arénában arcátlanul gúnyolta a szabálytalanságot reklamáló Szoboszlait. A keserű vereség után a magyar Liverpool-sztár Güler kevés madridi játékpercére (1088) utaló Instagram-kommenttel reagált, amivel kiváltotta az ifjú focista és a török focirajongók tömegének haragját. A Real-játékos az összesítésben 6-1-es török sikert hozó párharc eredményével vágott vissza.

Guler has responded to Szoboszlai on Instagram 🙄🤣 Rattled. pic.twitter.com/K379B9Nk2Q — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) March 24, 2025

Szoboszlai és Güler szokatlanul vehemens online szópárbaja óriási port vert fel a közösségi médiában.

Szoboszlai Dominik barátját leértékelték

Szoboszlait most az is bosszanthatja, hogy régi ellenlábasával szemben a szintén a Realt erősítő barátját és korábbi liverpooli csapattársát, Trent Alexander-Arnoldot leértékelték: az öt éve még 110 millió euróra becsült angol jobbhátvéd most újabb 5 millió eurós mínusszal 70 millió euróig (27 milliárd forint) esett vissza a Transfermarktnál.