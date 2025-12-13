Bosszankodhat Szoboszlai Dominik, csúnyán lefőzte őt pofátlan ellenfele
Arda Güler becsült piaci értéke óriási ugrott. A Real Madrid török sztárja megelőzte Szoboszlai Dominikot.
Még csak 20 éves, de minden idők legértékesebb török labdarúgójává vált Arda Güler. A Real Madrid szupertehetsége nyert a legtöbbet a spanyol La Liga focistái közül a Transfermarkt átfogó adatfrissítésén. A szakportál több tucat szempontot figyelembe vevő becslése az eddigi összeg másfélszeresére, 90 millió euróra (35 milliárd forint) emelte a piaci értékét. Güler ezzel megelőzte a vele előbb a játéktéren, majd a virtuális térben üzengetve is bajszot akasztott Szoboszlai Dominikot.
Az őszi szezonban alighanem élete legjobb formájában játszó, 25 éves magyar Liverpool-sztár is minden bizonnyal elmozdult volna a legutóbb októberben emelt, 85 millió eurós (32,8 milliárd forint) becsült piaci értékéről. Az angol bajnokcsapat vesszőfutása miatt ugyanakkor csak annak örülhet, hogy csapattársai zömével ellentétben őt nem értékelték le az ítészek. Ha a legutóbbi összecsapásukon Szoboszlai is örülhetett – a Pool november elején az ő főszereplésével verte 1-0-ra a Gülerrel felálló Real Madridot a Bajnokok Ligája rangadóján –, a török srácnak jobban fut a szekere a spanyol sztárklubbal és a török válogatottal is. Előbbivel az éllovas Barcelona első számú üldözői, utóbbival pedig márciusban Románia, majd siker esetén a szlovák-koszovói párharc győztese ellen pótselejtezőn vívhatják ki a világbajnoki részvételt.
Arda Güler márciusban, a kettős török győzelmet hozó Nemzetek Ligája-osztályozó budapesti visszavágóján (0-3), a teltházas Puskás Arénában arcátlanul gúnyolta a szabálytalanságot reklamáló Szoboszlait. A keserű vereség után a magyar Liverpool-sztár Güler kevés madridi játékpercére (1088) utaló Instagram-kommenttel reagált, amivel kiváltotta az ifjú focista és a török focirajongók tömegének haragját. A Real-játékos az összesítésben 6-1-es török sikert hozó párharc eredményével vágott vissza.
Szoboszlai és Güler szokatlanul vehemens online szópárbaja óriási port vert fel a közösségi médiában.
Szoboszlai Dominik barátját leértékelték
Szoboszlait most az is bosszanthatja, hogy régi ellenlábasával szemben a szintén a Realt erősítő barátját és korábbi liverpooli csapattársát, Trent Alexander-Arnoldot leértékelték: az öt éve még 110 millió euróra becsült angol jobbhátvéd most újabb 5 millió eurós mínusszal 70 millió euróig (27 milliárd forint) esett vissza a Transfermarktnál.
A Real Madrid legközelebb vasárnap (21.00, tv: Spíler 2) az Alavés vendégeként játszik a spanyol bajnokság 16. fordulójában. A játéknapnak a 11. helyről nekivágó ellenfél egyike annak a hat La Liga-csapatnak, amelynek a teljes játékoskerete kevesebbet ér, mint 20 éve Arda Güler egymaga.
Arda Güler többet ér hat La Liga-csapatnál:
- Real Madrid 1,38 milliárd euró (532 milliárd forint);
- Barcelona 1,12 milliárd euró (432 milliárd forint);
- Atlético Madrid 589 millió euró (227 milliárd forint);
...15. Levante 85,5 millió euró (33 milliárd forint);
...16. Osasuna 84,5 millió euró (32,6 milliárd forint);
...17. Mallorca 81,7 millió euró (31,5 milliárd forint);
...18. Alavés 69,5 millió euró (26,8 milliárd forint);
...19. Getafe 68,6 millió euró (26,4 milliárd forint);
...20. Oviedo 58,4 millió euró (22,5 milliárd forint).
A Liverpool-Real Madrid (1-0) BL-meccs összefoglalója:
Melyik csapat tud beleszólni a két gigász csatájába?
A spanyol labdarúgó-bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona és a Real Madrid örök párharca. A kiélezett küzdelem most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A kérdés csak az, hogy a Real–Barca különcsatába ezúttal melyik csapat tud beleszólni? A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre