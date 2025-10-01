Liverpool-megfigyelő érkezik a Fradi-meccsre, kiszúrtak egy fiatal focistát

Liverpooli játékosmegfigyelő is várható a csütörtöki (21.00, tv: M4 Sport) Genk-Fradi meccsre az Európa-liga alapszakaszának második körében.

Kostas Karetsas miatt a Liverpool is figyeli a Genk-Fradi El-meccset Fotó: Belga via AFP

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin angol bajnokcsapata kinézte magának a belgák 17 éves szupertehetségét, Kostas Karetsast. Az elsősorban támadó középpályásként vagy szélsőként bevethető Karetsas tavaly csodagyerekként robbant be belga nevelőegyesületénél, miután 2023 elején visszatért az Anderlecht akadémiáján töltött évei után.

Genk-Fradi: Görög csodagyerek a Pool kiszemeltje

Ugyanis Genkben született és nőtt föl, sőt kevesebb mint egy éve még a belga U21-es válogatottban szerepelt. Aztán Karetsas a görög szülei révén idén tavasszal mégis az "óhazája" nemzeti tizenegyében mutatkozott be felnőtt szinten – 17 éves, 4 hónapos és 1 napos korában. Azóta már 5-szörös görög válogatott, Skócia és Fehéroroszország ellen már góllal, illetve góllal és gólpasszal is meghálálta, hogy ifjú kora ellenére a kezdőcsapatba jelölte őt Ivan Jovanovic szövetségi kapitány.

A Fradi-rivális Genkben ebben a szezonban már 10 tétmeccsen játszott, és ha csak a véghajrában is, de szerepet kapott a belgák múlt heti, glasgow-i 1-0-s Rangers-verése során is. Azért nem kapott több játéklehetőséget a skótok ellen Karetsas, mert alig épült föl egy hátsérülésből. Egy hazai El-selejtezőben, és az összes (hat) belga bajnokin kezdőjátékos volt a sérüléséig. Nem csoda, hiszen máris kiemelkedően a legtöbbre taksált genki kerettag a maga 20 millió eurós (7,8 milliárd forint) becsült értékével.

A Genk első csapatában egyébként már tavaly nyáron, 16 éves, 8 hónapos és 9 napos korában bemutatkozott a belga élvonalban; azóta összesen 53 tétmeccs van már a neve mögött (3 góllal és 6 gólpasszal).