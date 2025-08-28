Marco Rossi nem változtat: Így állhat fel a válogatott Írország ellen

Marco Rossi kedden kihirdette a magyar válogatott vb-selejtezős keretét, amely az F jelű csoportban igyekszik majd kiharcolni a világbajnoki szereplést az Írország, Örményország és Portugália hármas ellen. Az olasz szakember négy újoncot, köztük három támadót is behívott a keretbe, tehát elképzelhető, hogy Rossi egy vadonatúj csatársort is kipróbál majd szeptember 6-án, az ír csapattal szemben. A védelemben és a középpályán már egy fokkal egyszerűbb a képlet. Nézzük meg pontosan, hogyan állhat fel a magyar válogatott a selejtezőkön!

Marco Rossi rutinos játékosait részesítheti előnyben (Fotó: AFP)

Kapusposzton továbbra is a Fradi hálóőrének, Dibusz Dénesnek szavazhat bizalmat Marco Rossi, még annak ellenére is, hogy Szappanos Péter is jó formában véd. Viszont ezen a porondon rengeteget számíthat a rutin is, ezért inkább a magyar rekordbajnok kapusa tűnik a biztosabb opciónak.

Törheti a fejét Marco Rossi

A védelemmel kapcsolatban már adódik néhány nehezebb kérdés is, amennyiben Rossi a már megszokott háromvédős rendszerben küldi fel fiait, akkor Orbán Willi helye szinte biztos a kezdőben. Mellette a Hertában játszó Dárdai Márton is kimozdíthatatlannak tűnik, viszont a harmadik védő szerepére több esélyes is van. Szalai Gábor eddig nem fut rossz szezont a Ferencvárosban, és ő a pontrúgásoknál az ellenfél kapuja előtt is veszélyes lehet. Írország ellen ő tűnik a legbiztosabb választásnak, de ne lepődjünk meg, ha ezen a poszton nagy lesz a rotáció a jövőben.

A papíron szélső középpályásként játszó, de gyakorlatban szélső védőként is funkcionáló posztok is letisztultak: jobb oldalon Bolla Bendegúz, míg a bal szélen Kerkez Milos igyekszik majd felfutni a támadásokkal, míg középen Schäfer András mellett Tóth Alex vagy esetleg Dárdai Bence szervezi majd a támadásokat. Ők hárman szinte biztos, hogy mindkét szeptemberi meccsen pályára lépnek, a kérdés csak az, hogy melyikük kezdi a padon a találkozókat.

Elől nincs nagy dilemma

A támadósorban aligha fog Rossi sokat variálni, hiszen a Szoboszlai–Sallai–Varga hármas tűnik a leghatékonyabbnak még annak ellenére is, hogy közülük ketten már más posztokon játszanak klubjaikban. Hármójuk közül Varga Barnabás lesz az előretolt ék, míg a maradék kettő mélyebben fog játszani. Szoboszlai Dominik valószínűleg gyakran hátrébb lép majd labdákért, és a szervezésből is masszívan ki fogja venni a részét. Az újonc csatárok közül Lukács Dániel debütálására is van esély, mivel hihetetlen gyorsasága miatt talán ő tudja legjobban megzavarni Írország hátvédsorát.