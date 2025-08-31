Marco Rossi nem változtat; Kerkez Milos máris bajban van

Marco Rossi kedden kihirdette a magyar válogatott vb-selejtezős keretét, amely az F jelű csoportban igyekszik majd kiharcolni a világbajnoki szereplést az Írország, Örményország, Portugália hármas ellen. Szeptember 6-án Dublinban, Írország ellen lépünk pályára, és a Metropol megtippelte a kezdőcsapatot, amit ezen a linken olvashatsz el.

Marco Rossi az ősz első két tétmérkőzésére készül – Fotó: Szabó Miklós

Kerkez Milos máris bajba került, komoly kritika érte őt a hétfői, Newcastle elleni győztes meccs után. A védővel kapcsolatban megjegyezték, hogy bár sok energiát vitt ki a pályára, ezeket a legrosszabb pillanatokban használta fel. Azt is írták róla, hogy a mérkőzés nagy részében elveszettnek tűnt a pályán, folyamatosan utasításokkal kellett őt ellátni – részletekről ezen a linken olvashatsz.

A Liverpool drámai hajrában nyerte meg a Newcastle elleni rangadót, mégis inkább a gyenge teljesítményről beszél mindenki, mint a három pontról. A csapat egykori ikonja, Jamie Carragher odaszúrt volt klubjának, a Liverpoolnak. Szoboszlai Dominik legfőbb kritikusának negatív véleményét itt olvashatod el.