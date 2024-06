Lipcsei Péter napjainkban a másodosztályban szereplő Soroksár trénere, azonban a klub pályára lépési csúcstartójaként a Ferencváros focicsapatának történelmének megkerülhetetlen alakja. Bár nem a Népligetben dolgozik, így is szoros kötelék fűzi szeretett csapatához, amelynek fiókcsapatát 2017 óta irányítja. Most sok más mellett elmondta véleményét a mögöttünk hagyott szezonról, az FTC helyzetéről, és arról is, miként viseli, hogy nem hívják, amikor a Fradi edzőt keres.

Lipcsei Péter, Fotó: Magyar Nemzet

Lipcsei Péter becsülettel végzi a dolgát, igyekszik a maximumot kihozni a soroksári lehetőségekből. Évek óta azon fáradozik, hogy felépítse, esetleg megmentse a tehetségeket a Ferencvárosnak, nagy eredményekről azonban nem álmodhat: a Soroksár amolyan nevelőklubként funkcionál az NB II-ben. Azt mondja, ennek ellenére sem feltétlenül vágyódik el.

– Korábban voltak beszélgetések, de semmi konkrét vagy komoly ajánlat nem volt, nem jutottunk el odáig, hogy anyagiakról vagy további feltételekről beszélgessünk. Idővel szívesen kipróbálnám magam máshol is, de nem minden áron. Látom, hogy az NB II-ben folyamatosan rugdossák ki az edzőket, nem szívesen kerülnék olyan helyzetbe, hogy néhány vereség után már inog alattam a kispad. Soroksáron más a helyzet, ahogy mondtam, mások a célok is, nálunk a gyerekek fejlődése az elsődleges szempont – árulta el a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Lipcsei arról is beszélt, ki lehetne alkalmas arra, hogy nyártól a Ferencváros vezetőedzője legyen.

Szerintem egy Szergej Rebrovhoz hasonló karakter kell a Ferencváros élére, aki kemény, nem bratyizik a játékosokkal, emellett pedig a szakma is a kisujjában van.

A teljes ide interjút ide kattintva olvashatod el.

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.