Újabb mélyütés Marco Rossinak, vészhelyzet a válogatottnál

Döntő hét következik, legkésőbb a Montenegró elleni, vasárnap délutáni (15.00) utolsó selejtezőn eldől, kijut-e a magyar labdarúgó-válogatott a jövő nyári, németországi Európa-bajnokságra. Marco Rossi szövetségi kapitány már a kerethirdetéskor célzott a számos nehézségre, amikkel szembe kell nézni. Mint mondta, hozzászokott már, és siránkozás helyett inkább a megoldásra koncentrál – hát, azóta kapott újabb adagot a problémákból. Különösen a nemzeti csapat védelme vérzik ezer sebből.

Rossi újabb megoldandó problémát kapott Botka betegségével Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Eddig is toldozott-foldozott volt ez a csapatrész a válogatottban, de a hétvégén újabb rossz hír érkezett az egyik fontos játékosról.

A G csoport állása 1. Magyarország 14 pont (gólkülönbség: 11-4) 2. Szerbia* 13 (13-7) 3. Montenegró 8 (6-8) 4. Litvánia* 6 (8-12) 5. Bulgária 2 (3-10) (*Szerbia és Litvánia már 7-7, a többiek 6-6 meccset játszottak eddig.) A hátralévő program: csütörtökön Bulgária–Magyarország (cikkünk elkészültekor bizonytalan a mérkőzés megrendezése – a szerző) és Montenegró–Litvánia, vasárnap Magyarország–Montenegró és Szerbia–Bulgária.

Botka lebetegedett

Botka Endre betegség miatt hiányzott a Fradi vasárnapi bajnoki meccséről.

„Voltak játékosok, akikre nem számíthattam. Abu Fani például a válogatottban szerepel, Botka lázas, Zachariassen sérült” – sorolta Dejan Sztankovics vezetőedző a zöld-fehérek Vidi elleni hazai veresége (0-1) után.



A sérülése után szeptember végén visszatért 29 éves védő az utóbbi időben a klubcsapatába is visszaverekedte magát, és Rossi is újra pályára küldte őt a szerbiai győztes Eb-selejtező hajrájában.

Sérültek és mellőzöttek

Kérdés, időben meggyógyul-e Botka. A Lipcsében lábadozó Orbán Willi és a szintén lesérült fehérvári Fiola Attila kiesése után fontos szerepet kaphat(ott volna?) a védősor jobb oldalán.

A másik két helyre biztos pontnak tűnik Lang Ádám és Szalai Attila – csakhogy mindketten meccshiánnyal küzdenek. Lang másfél hónapja egyetlen percet sem játszott a ciprusi klubcsapatában, az Omoniában, Szalai pedig az utóbbi két hónapban csak egyszer játszott, hét tétmeccsen viszont a német Hoffenheim kispadjára szorult.

Tapasztalatlan beugrók

Ami a lehetséges helyetteseket illeti, a kerettag védők közül Szalai Gábor biztos pont a Kecskemét, Mocsi Attila pedig a török Rizespor csapatában. A két 23 éves bekk egyike sem játszott még egy percet sem a válogatottban.

Papíron nem, de gyakorlatilag újonc lenne a náluk is fiatalabb, 21 esztendős Balogh Botond is. Ő eddig 5 percet szerepelt a Rossi-csapatban, két évvel ezelőtt, a San Marino elleni világbajnoki selejtező (4-0) végén. Az utóbbi két meccset végigjátszotta az olasz másodosztályt vezető Parmában, a forduló válogatottjába is beválasztották.