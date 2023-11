„Ez lenne az álmom” – Marco Rossi elárulta, ekkor távozhat a válogatottól

Marco Rossi másodjára csoportelsőként vezette ki az Európa-bajnokságra a tavaly ősz óta veretlen magyar labdarúgó-válogatottat, amely a második kalapba kerül a jövő szombati sorsoláson. Nem csoda, hogy a címvédő létére csak az utolsó, negyedik kalapba sorolt olaszoknál is felfigyeltek a sokáig levegőnek nézett edző magyarországi sikereire.

Marco Rossi elmondta, mik a céljai a magyar válogatottnál, de azt is, mikor és miért távozna a szövetségi kapitányi posztról Fotó: Nemzeti Sport

A Montenegró elleni budapesti futballünnep (3-1) után az 59 éves szakember több interjút is adott szülőhazájában. Az alábbiakban ezekből idézzük a legérdekesebb gondolatait.

A torinói születésű Rossi és családja otthona a felesége révén már régóta a Nápoly melletti festői dél-olasz kikötőváros, Pozzuoli. A nyár óta a magyar OSC-ben vízilabdázó fiával, Simonéval együtt immár a Napolinak szurkol. A Serie A címvédője idén botladozik, jelenleg (12 forduló után) már 10 pont a lemaradása az éllovas Internazionale mögött, nemrég régi-új edzőt is neveztek ki az élére visszatérő Walter Mazzarri személyében.

– Mindenki szeretne a Napoli edzője lenni, hiszen egy nagyszerű hely és egy olyan csapat, amely mindig képes a csúcson küzdeni.

Számomra egy álom lenne, de nem hiszem, hogy megvalósulhat

– mondta az esetleges majdani nápolyi vezetőedzői pozícióról Rossi, aki éppen a napokban nyilatkozott arról hazájában, hogy a fél világ figyelmét felkeltő magyarországi sikersorozata ellenére eddig nem hívták dolgozni az olasz élvonalba, és valószínűleg már nem is fogják.

A Honvédnál történt 2012-es kinevezése előtt csak olasz alacsonyabb osztályú csapatoknál megbízott Rossi hajdan focizott többek között az akkori sztárcsapat Sampdoriában, illetve légióskodott a mexikói Club Américánál és a német Eintracht Frankfurtnál is. A legtöbb időt – 1988-tól 1993-ig öt teljes szezont – azonban Bresciában húzta le. Egy ottani lapnak most sokat elárult a magyar válogatottal kapcsolatos tervei mellett a távolabbi jövőképéről is.

Elmondta többek között, hogy nagyon hiányzik neki a napi munka, ami szövetségi kapitányként csak nagyon ritkán adatik meg neki.

– Történelmi teljesítményt nyújtottunk, és ha jól szerepelünk az Eb-n, akár Sebest is utolérhetném – mondta Marco Rossi, aki most 10 mérkőzéssel marad le az Aranycsapat legendás mestere, Sebes Gusztáv mögött a magyar szövetségi kapitányok örökrangsorában. Más kérdés, hogy négy tavaszi felkészülési meccs után az Eb-n elődöntőig kéne menetelniük Szoboszlai Dominikéknek, hogy Rossi behozza a 69 válogatott meccsel Baróti Lajos (117) mögött második Sebest.

– Nem tudom, mit hoz a jövő. Nemrég a magyar köztévé egyik műsorában megkérdezték, örökké itt maradok-e. Félig tréfásan azt válaszoltam, hogy ez nemcsak rajtam múlik, hanem az eredményeken is. A futballban, hasonlóan az élethez, semmi sem biztos. Mindig kell gondolni egy B-tervre is. Általánosságban azonban elmondható,

a munkatársaimmal együtt az a szándékunk, hogy a szerződésünk lejártáig, a világbajnoki selejtezők 2025-ös végéig itt maradjunk.

Nekem a 2026-os lenne az első vb-m, Magyarországnak pedig 40 év után a visszatérést jelentené az 1986-os mexikói szereplés óta. Nagyon ösztönző ez a kihívás. (…)

Ugyanakkor van egy aggodalmam. Hiányzik a napi munka a pályán

– vallotta be Rossi, aki 2018 óta dolgozik nemzeti csapatunk élén.

A kérdésre, hogy az áhított vb-szereplés után átülne-e inkább egy klubcsapat kispadjára, így válaszolt:

Nem bánnám

– mondta, azzal indokolva, hogy a mindennapi munka örömével szemben, a válogatottnál csak pár nap felkészülést vezényelhet a meccsek előtt, azaz nincs idő aprólékos munkára, ellenben a feszültség, az reménykényszer és minden más hatványozott a rendelkezésre álló rövid időben.

Rossi emellett lelkesen mesélt arról, hogy a kinevezésekor tapasztalt általános csüggedést mára varázslatos eufória váltotta fel a magyar válogatott körül, amely egy-egy mérkőzésére akár háromszor is megtöltené a 70 ezres Puskás Arénát.

Lépten-nyomon megállítanak fényképért vagy autogramért. Soha nem tapasztaltam még ehhez hasonlót sem. Vasárnap a stadion két oldala percekig zengte a kereszt- és vezetéknevemet

– büszkélkedett népszerűsége megnyilvánulásaival Marco Rossi.