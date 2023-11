Marco Rossi máris feladja a leckét, klubot válthat a válogatott harmada

Sorozatban harmadszor jutott be az Európa-bajnokságra a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a G csoport győzteseként, ráadásul tavaly szeptember óta veretlenül harcolta ki a részvétel jogát a jövő nyári, németországi tornán. A 2024. június 14-én kezdődő nagy erőpróba több játékosnak feladja a leckét: aki be akar kerülni a 23 fős keretbe, illetve csúcsformába akar lendülni az Eb-re, akár egy téli klubváltással is a mostaninál több játéklehetőséghez kell jutnia a tavaszi szezonban.

Marco Rossi nem kertelt: aki nem játszik a klubjában, nem mehet az Eb-re – Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Rossi az utóbbi meccseken, a sokasodó sérültek miatt kénytelen volt több esetben is eltekinteni attól az elvétől, hogy csak az szerepelhet a válogatottban, aki rendszeresen játszik a klubcsapatában. Az alábbiakban sorra vesszük azokat a kerettagokat, akiknek tavaszra valahogy változtatniuk kell,

vagy sürgősen kiharcolniuk a csapatba kerülést a jelenlegi munkaadójuknál, vagy inkább továbbállni.

Gulácsi Péter (kapus, 33 éves, RB Leipzig):

Az 51 meccsen szolgált korábbi első számú válogatott kapus a tavaly őszi sérüléséig (7,5 éven át!) kirobbanthatatlan tagja volt a német RB Leipzig kezdőcsapatának. A közel egy évig tartó lábadozása alatt fordult a kocka, a beugró Janis Blaswich olyan jó teljesítményt nyújt, hogy a múlt héten már a német válogatott keretébe is meghívták.

Gulácsi „Pete, a Fal” szerződése ugyan 2025-ig szól Lipcsében, de télen a több játéklehetőség reményében továbbállhat. Az első hírek szerint a lipcseiek amerikai testvérklubjánál, a New York Red Bullsnál tárt karokkal várnák.

Szalai Attila (védő, 25 éves, Hoffenheim):

A 41 válogatottságnál tartó balhátvédnek eddig balul sült el a nyári átigazolása a török Fenerbahcétól a német Bundesliga középcsapatához. Míg az előző szezonban az isztambuliaknál az egész török liga legtöbb (52) tétmeccsen játszó focistája volt, addig Hoffenheimben leginkább a kispadot koptatja.

Az eddigi 11 fordulóból csak 3-szor játszott, összesen 243 percet töltött a pályán (ezzel szemben a válogatottban végigjátszotta mind a hat őszi mérkőzést). Az utóbbi hetekben már felröppent a hír, hogy a Fener örömmel mentőövet nyújtana korábbi alapemberének, akiért nyáron 12,3 millió eurót (4,7 milliárd forint) kaszált.

Lang Ádám (védő, 30 éves, Omonia Nicosia):

A 65-szörös válogatott védő is végigjátszotta a Rossi-csapat mind a hat őszi meccsét – miközben a ciprusi Omoniában 11 forduló alatt ennek a felén (háromszor) kapott szerepet. A rutinos játékos ráadásul komoly konkurenciát kaphat Balogh Botond személyében: a sérült Orbán Willi távollétében a védelem jobb oldalán szerepeltetett 21 éves bekk meggyőzően teljesít az olasz Serie B-t vezető Parmában, és először a kezdőcsapatba kerülve a válogatott egyik legjobbja volt Montenegró ellen.

Botka Endre (védő, 29 éves, FTC):

A több poszton is bevethető Fradi-játékos eddig 25-ször szerepelt a magyar válogatottban. Ősz elején sérülés is hátráltatta, de a felépülése óta sem biztos csapattag a Ferencvárosban. Ő is tudja, hogy az Eb-kerettagsághoz többet kell játszania, a bulgáriai 2-2 után nem véletlenül nyilatkozott sejtelmesen az M4 Sport adásában:

– Sajnos mostanában nem játszottam annyit a Fradiban, mint amennyit szerettem volna, és mint amennyit kellett volna. (...) Nyilván, most már előre gondolva is az Eb-re, majd a jövőben el kell gondolkozni azon, hogy ez a játékmennyiség elég lesz-e. Mert nyilván, mindenképpen ott szeretnék lenni az Eb-n – mondta Botka.

Nagy Ádám (középpályás, 28 éves, Pisa):

A válogatottkeret jelenlegi rekordere (Montenegró ellen a 77. meccsén lőtte a második gólját a nemzeti csapatban) klubszinten pályafutása talán legmélyebb gödrébe került. Az olasz másodosztályban csak 11. helyezett Pisában örülhet, ha becseréli a nyáron kinevezett új edző, Alberto Aquilani. A novemberi Eb-selejtezőkre készülve, a telki edzőtáborban el is mondta egy sajtótájékoztatón: ez hosszú távon nem fenntartható állapot, ezért szeretne mielőbb változtatni a helyzeten, hogy kijutás esetén a jövő évi Eb-re már úgy érkezzen, hogy játékban, jó formában van.

Kleinheisler László (középpályás, 29 éves, Panathinaikosz):

A 47-szeres válogatott középpályás idén januárban igazolt a horvát Osijek (Eszék) csapatától a görög sztárklubba. A Panában egész évben csak 19 meccsen szerepelt, sérülések és betegség miatt ősszel még egyszer sem. A válogatottban sem vehette számításba Rossi a júniusi, Litvánia elleni hazai Eb-selejtező (2-0) óta. Kérdés, hogy felépülése esetén tavaszra vissza tudja-e verekedni magát az athéni kezdőcsapatba.

Callum Styles (középpályás, 23 éves, Barnsley):

Az angol–magyar középpályás a tavaly márciusi bemutatkozása óta csak két meccset hagyott ki sérülés miatt, de már 18-szor pályára küldte Marco Rossi. Ő alapember a klubjában is – csakhogy az angol harmadosztályba kiesett Barnsleyban, ami aligha a legoptimálisabb az Eb-szereplés előtt. Szerencsére Styles remek teljesítményt nyújt, és a szigetországi sajtóhírek szerint a téli szünetben minden bizonnyal előreléphet.

Az angol másodosztályból több helyre (Bristol, Coventry, West Brom) hívják, de szóba került a belga Anderlechtnél és topligás csapatoknál is: az angol Burnley és Sheffield United mellett a francia Lens és a német Union Berlin is figyeli.

Ádám Martin (csatár, 29 éves, Ulszan):

A most sérült Varga Barnabás helyén, középcsatárként bármikor bevethető játékos eddigi 18 válogatottmeccsén 3 gólt szerzett, de másik 3-at előkészített, legutóbb Szoboszlai Dominiknak adott ügyes gólpasszt a Montenegró elleni évzárón. A dél-koreai csapatában ugyanakkor hol kezdő, hol csere, és a 2023-as 30 tétmeccsén elért mérlege (7 gól, 4 gólpassz) sem az igazi. Régi vágya Angliába szerződni, kérdés, a tavalyi angliai magyar bravúr (4-0 ide a Nemzetek Ligája-mérkőzésen) során sikerült-e magára irányítania a szigetországi klubvezetők figyelmét a két gólpasszával.

Németh András (csatár, 21 éves, Hamburg):

Szalai Ádám tavalyi visszavonulásakor úgy tűnt, ő lehet a méltó utód a center posztján, egy éve Luxemburg ellen (2-2) újoncként góllal nyitott a válogatottban. A belga Genktől a német másodosztályban a feljutásért küzdő Hamburghoz szegődött, ahol jó kezdés után sérülés hátráltatta. Csak csereként kap játéklehetőséget, ami nem csoda, hiszen a posztján szereplő Robert Glatzel vezeti a 2. Bundesliga góllövőlistáját. Rossi mindenesetre kerek-perec kimondta: klubot kell váltania.

– Őszintén megmondtam neki: mennie kell a Hamburgból. Ha kijutunk az Európa-bajnokságra és meghívót szeretne, folyamatosan játszania kell a klubcsapatában. Mindegy, hogy Németországban vagy máshol, de

játszania kell. Ez mindenkire vonatkozik

– szögezte le Marco Rossi.