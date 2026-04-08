Csápolt a tömeg Orbán Viktornak Sopronban - Videó
Elszabadultak az érzelmek a Békemeneten.
Kizöldült a magyar vidék, tavasz van! Fel, győzelemre!
- írja Orbán Viktor a soproni Békemeneten készült videójához. Látható, hogy a tömeg odavolt Orbán Viktorért, beszéde közben végig kommunikáltak vele, amikor egyetértettek a mondataival, hatalmas tapsot kapott. Felcsendültek olyan rigmusok is, mint a "Viktor, Viktor", "Hajrá Fidesz!", és a ria-ria Hungária is. A közönség végig lengette a zászlóit, akinek pedig nem volt, az csápolt, tapsolt, és integetett a miniszterelnöknek.
