RETRO RÁDIÓ

Ukrajna háborús özvegyei: Tatjana története, aki haza akarta vinni halott kedvesét

Tatjana bűntudatot érzett, amikor párja halála után először sminkelte ki magát. Ukrajna háborús özvegyei túlélni próbálnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 17:34
Ukrajna háborús özvegyei. A 23 éves Tatjana 2023 márciusában találkozott először Andrijjal, aki akkor már katonaként szolgált. 2024 karácsonyára tervezték az esküvőt, de Andrij 2024. október 28-án meghalt Torec közelében. „Gondolatban minden harci bevetésre vele mentem, és azt reméltem, ő soha nem halhat meg.” - írja a ripost.hu.

Amikor telefonon hívtak, nem hittem el, nem fogtam fel, amit mondtak. Azt kívántam, hogy bárcsak megsebesült volna, de  éljen, hogy odamehessek hozzá és beszélhessek vele.”

Tatjana azt mondja: úgy tűnt neki, hogy mindez nem igaz, amíg meg nem látta meg Andrijt a hullaházban.

Olyan szépen feküdt. Csak néztem rá, és arra gondoltam, hogyan vigyem haza, hogy ne kelljen eltemetnünk? Mert amikor eltemetjük, el kell fogadnom, hogy nincs többé.

Aztán jött a temetés. Búcsú a kijevi Szent Mihály Aranykupolás Székesegyházban, majd Andrij szülővárosában, Vinnicjában.

Barátai elvárják Tatjanától, hogy mindenképpen próbálkozzon egy új kapcsolattal. Nem értik, miért nem tudja a lány levenni az eljegyzési gyűrűjét, és azt tanácsolják: „Ne írj róla a közösségi médiában – csak ront a helyzeteden.” Hangsúlyozzák, hogy egy Andrijról készült fotó az Instagramján „elriasztja” a kérőket. 

2025 januárjában a lány Andrij halála óta először manikűrözött és festette ki a szemét. Bűntudatot érzett. Azt mondja, nem akarja, hogy az emberek azt higgyék, mindent elfelejtett, ami történt. Mert nem felejtette el. Megtanult együtt élni vőlegénye elvesztésével és idővel rájött: sok hozzá hasonló nő van. Olyanok, akik veszteséggel élnek együtt, akik éjszaka arra ébrednek fel, hogy eltűnt mellőlük örökre a párjuk.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
