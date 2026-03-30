Itt a Tisza terve az olcsó orosz energia végleges kivezetéséről és a brüsszeli energiapolitikára való átállásról
Csercsa Balázs publikálta a Tisza energiaátállási tervét, ami az orosz energia végleges kivezetéséről és a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól.
"Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek..." - ezzel kezdte bejegyzését a Tisza Párt korábbi önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője, aki közzétette a Tisza Párt emberek elől eltitkolt energiapolitikai tervezetét, ami nem kicsit fájna a magyar embereknek, hanem nagyon! - írja a Ripost.
Csercsa Balázs részletes interjút adott az Indexnek, amelyben az eltitkolt adótervől is beszélt, és arról is, hogy újabb javaslatcsomagot dolgoztak ki a pártban, ami az energiaszektort érinti. Magyar Péterék azonban ahogy korábban az adócsomagjukat, így most ezt az enerigapolitika tervezetet is el akarták titkolni még a saját szavazóik elől is. Az indexes interjú után Csercsa a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amihez a tervezetet is csatolta.
Amint írja:
Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból.
A kiszivárgott dokumentumokra Orbán Viktor is reagált:
A miniszterelnök korábban reagált már Kapitány István szavaira is, amelyek egybecsengenek a Csercsa által közzétett dokumentumokkal. A Shell egykori embere ugyanis arról beszélt korábban, hogy a rezsicsökkentésre és állami beavatkozásra sincsen szükség az árak terén, ami azt jelenti, hogy a védett ár, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés is megszűnne egy esetleges Tisza Párt kormányzás alatt.
