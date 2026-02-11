Szentkirályi Alexandra: Hol van Péter?!

Hiába keresi Szentkirályi Alexandra, sehol nem találja Magyar Péter fórumait és az azokon résztvevőket. Pedig a budapesti Fidesz elnöke mg a mikróba is benézett legújabb Facebook-videójában.

Szentkirályi Alexandra: A döntés egyértelmű. Április 12-én a Fidesz a biztos választás (Fotó: Metropol)

„Hol van Péter?!” – teszi fel a költői kérdést a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Majd meg is adja rá a választ: „Péter tavaly december óta – miután sorra leégett a fórumaival és az azokon szállingózó emberek csekély számával – elbújt a budai hegyekben, és azóta senki sem látta.”

Majd így folytatja Szentkirályi Alexandra: „Ezzel szemben a Fidesz politikusai sorra járják az országot, hétköznap és hétvégén is, és telt házas fórumokon beszélgetnek a magyarokkal. Ez is jól mutatja: a többség mögöttünk áll, és a magyar emberek jól érzik, mi a választás tétje. Nem négy évről döntünk, hanem sorsot választunk magunknak.

Hagyjuk magunkat beterelni a háborús brüsszeli fősodorba, visszaadjuk az országot a multiknak, és búcsút intünk minden nagyszerű közös eredményünknek az elmúlt 16 évből, vagy maradunk a magyar úton, a béke útján, az olcsó energia és a családtámogatás útján?

A döntés egyértelmű. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!



