RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Hol van Péter?!

Nem négy évről döntünk, hanem sorsot választunk magunknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 12:16
Módosítva: 2026.02.11. 12:16
Magyar Péter választás Szentkirályi Alexandra

Hiába keresi Szentkirályi Alexandra, sehol nem találja Magyar Péter fórumait és az azokon résztvevőket. Pedig a budapesti Fidesz elnöke mg a mikróba is benézett legújabb Facebook-videójában.

Szentkirályi Alexandra: A döntés egyértelmű. Április 12-én a Fidesz a biztos választás (Fotó: Metropol)

„Hol van Péter?!” – teszi fel a költői kérdést a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Majd meg is adja rá a választ: „Péter tavaly december óta – miután sorra leégett a fórumaival és az azokon szállingózó emberek csekély számával – elbújt a budai hegyekben, és azóta senki sem látta.”

Majd így folytatja Szentkirályi Alexandra: „Ezzel szemben a Fidesz politikusai sorra járják az országot, hétköznap és hétvégén is, és telt házas fórumokon beszélgetnek a magyarokkal. Ez is jól mutatja: a többség mögöttünk áll, és a magyar emberek jól érzik, mi a választás tétje. Nem négy évről döntünk, hanem sorsot választunk magunknak.
Hagyjuk magunkat beterelni a háborús brüsszeli fősodorba, visszaadjuk az országot a multiknak, és búcsút intünk minden nagyszerű közös eredményünknek az elmúlt 16 évből, vagy maradunk a magyar úton, a béke útján, az olcsó energia és a családtámogatás útján?
A döntés egyértelmű. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu