Palóc André: "A Tisza Párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba"

Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője február 21-én, szombaton a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott a Borsnak. Az interjú során Palóc André figyelmeztetett a Tisza Párt valódi céljára: a Tisza Párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba.

Palóc André szerint a Tisza Párt háborúpárti célokért küzd: bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba / Forrás: Facebook

A Tisza be akarja léptetni Magyarországot a háborúba

Magyar Pétert csak Ukrajna támogatása érdekli, bármi áron.

Palóc André szerint csakis Orbán Viktor tudja megállítani a háborút és megálljt parancsolni Ukrajnának.

Ezért avatkozik be Brüsszel és Ukrajna a magyar választásokba.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Borsnak elmondta:

Ukrajna érdeke, hogy Orbán Viktor kikerüljön a kormányból és helyette Magyar Pétert ültessék a kormány élére. Ez azért érdeke Ukrajnának, mert akkor szerintük nem lenne olyan ország ami blokkolná a háború finanszírozását, így gyakorlatilag a pénzcsapokat folyamatosan nyitva lehetne tartani Ukrajna számára.

- nyilatkozta a szóvivő.