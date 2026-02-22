Palóc André: "A Tisza Párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba"

- Hidvéghi Balázs: „A Tisza párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba”
- Nyitrai Zsolt: „Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok!”
- Nacsa Lőrinc: Van egy Zelenszkij-Magyar Péter paktum
- Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország a béke pártján áll – A provokáció és zsarolás ellenére is!
Magyar Pétert te nem érdekled. Ő Ukrajna háborúját támogatja.
Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője február 21-én, szombaton a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott a Borsnak. Az interjú során Palóc André figyelmeztetett a Tisza Párt valódi céljára: a Tisza Párt bele akarja sodorni Magyarországot a háborúba.
A Tisza be akarja léptetni Magyarországot a háborúba
Magyar Pétert csak Ukrajna támogatása érdekli, bármi áron.
Palóc André szerint csakis Orbán Viktor tudja megállítani a háborút és megálljt parancsolni Ukrajnának.
Ezért avatkozik be Brüsszel és Ukrajna a magyar választásokba.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Borsnak elmondta:
Ukrajna érdeke, hogy Orbán Viktor kikerüljön a kormányból és helyette Magyar Pétert ültessék a kormány élére. Ez azért érdeke Ukrajnának, mert akkor szerintük nem lenne olyan ország ami blokkolná a háború finanszírozását, így gyakorlatilag a pénzcsapokat folyamatosan nyitva lehetne tartani Ukrajna számára.
- nyilatkozta a szóvivő.
