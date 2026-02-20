RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Pörög a hét, és még nincs vége

Nézd meg a miniszterelnök friss fotógalériáját!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 22:22
Orbán Viktor Korda György Donald Trump

Ez nem semmi! Zúzós napokon van túl a miniszterelnök – derül ki a kormányfő friss Facebook-bejegyzéséből. „Pörög a hét, és még nincs vége. Kedden Korda Györggyel megalapítottuk az ulti DPK-t, csütörtökön Donald Trumppal megalapítottuk a Béketanácsot, pénteken megalapítottuk a Liszt Ferenc repülőtér harmadik terminálját, szombaton találkozunk Békéscsabán!” – írta Orbán Viktor.

Ismét pörgős hete van Orbán Viktornak (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Kattints az alábbi bejegyzésre és nézd meg a miniszterelnök által közzétett fotókat a Liszt Ferenc repülőtér harmadik termináljának megalapításáról!

 

