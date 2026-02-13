Orbán Viktor: EU-csúcs, a kulisszák mögött
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök. Bepillantást engedett a 2026 februári EU-csúcsra.
Ki mondta, hogy nem lehet a 2026 februári EU-csúcs kulisszák mögötti pillanatait 75 másodpercbe belesűríteni? Merthogy sikerült – derül ki az Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videós posztból.
Mutatjuk is a nem mindennapi felvételt!
