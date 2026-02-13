RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: EU-csúcs, a kulisszák mögött

Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök. Bepillantást engedett a 2026 februári EU-csúcsra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 11:56
Módosítva: 2026.02.13. 12:17
Orbán Viktor kulisszák EU-csúcs

Ki mondta, hogy nem lehet a 2026 februári EU-csúcs kulisszák mögötti pillanatait 75 másodpercbe belesűríteni? Merthogy sikerült – derül ki az Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videós posztból.

MÁTÉ János; ORBÁN Viktor; ÓDOR Bálint Dávid
Orbán Viktor: EU-csúcs, a kulisszák mögött  (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI)

Mutatjuk is a nem mindennapi felvételt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu