RETRO RÁDIÓ

Már a tiszások nagy részének is túl sok Magyar Péter újabb botránya

Drogos bulin vett részt a Tisza Párt elnöke, ezt ő maga jelentette be.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 12:28
Módosítva: 2026.02.13. 12:53
botrány Magyar Péter Tisza Párt

Egyre sokasodnak a kérdések Magyar Péter újabb botránya körül. A Tisza Párt elnöke egy videóban maga ismerte be, hogy 2024 augusztusában egy olyan buliban vett részt, ahol nemcsak alkohollal, hanem droggal lazították el magukat az emberek. Magyart ez azonban nem nagyon izgathatta, mivel eszébe sem jutott távozni onnan!

MAGYAR Péter
Egyre több tiszásnak kezd elege lenni Magyar Péter botrányaiból (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az eset kapcsán bejegyzést tett közzé a Facebookon. Az elemző pénteken azt írta: forrásai szerint a Tisza Párton belül erősödött az elbizonytalanodás. Bejegyzésében idézett, állítása szerint párton belüli kérdéseket is megfogalmazott, köztük azt, hogy 

vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?

Deák Dániel szerint többen meglepőnek tartották, hogy Magyar Péter egy, még nyilvánosságra nem került kiszivárgott videóról beszélt. Az elemző úgy fogalmazott, hogy a politikus ezzel „magára rántotta” az ügyet. Hozzátette, információi alapján a pártban többen aggódnak a kampányidőszakra gyakorolt lehetséges hatások miatt.

Az elemző bejegyzése kitért a korábbi, Ötkert-ügyre is, amely korábban jelentős médiavisszhangot kapott. Deák Dániel szerint az újabb videó fényében ismét előtérbe kerülhetnek a politikus korábbi nyilatkozatai – írja a Ripost

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu