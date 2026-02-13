Már a tiszások nagy részének is túl sok Magyar Péter újabb botránya

Egyre sokasodnak a kérdések Magyar Péter újabb botránya körül. A Tisza Párt elnöke egy videóban maga ismerte be, hogy 2024 augusztusában egy olyan buliban vett részt, ahol nemcsak alkohollal, hanem droggal lazították el magukat az emberek. Magyart ez azonban nem nagyon izgathatta, mivel eszébe sem jutott távozni onnan!

Egyre több tiszásnak kezd elege lenni Magyar Péter botrányaiból (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az eset kapcsán bejegyzést tett közzé a Facebookon. Az elemző pénteken azt írta: forrásai szerint a Tisza Párton belül erősödött az elbizonytalanodás. Bejegyzésében idézett, állítása szerint párton belüli kérdéseket is megfogalmazott, köztük azt, hogy

vajon mi lehet a videón, ha már egy fotó után ennyi mindent beismer?

Deák Dániel szerint többen meglepőnek tartották, hogy Magyar Péter egy, még nyilvánosságra nem került kiszivárgott videóról beszélt. Az elemző úgy fogalmazott, hogy a politikus ezzel „magára rántotta” az ügyet. Hozzátette, információi alapján a pártban többen aggódnak a kampányidőszakra gyakorolt lehetséges hatások miatt.

Az elemző bejegyzése kitért a korábbi, Ötkert-ügyre is, amely korábban jelentős médiavisszhangot kapott. Deák Dániel szerint az újabb videó fényében ismét előtérbe kerülhetnek a politikus korábbi nyilatkozatai – írja a Ripost.