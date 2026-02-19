RETRO RÁDIÓ

Harcsa Norbert, a híres boxoló állt ki a balosok által támadott Lukács Nikolasz Róka mellett

Ahogy azt a másságát felvállaló MMA harcos megjósolta, azonnal a baloldali megmondóemberek célpontjává vált. De a sporttársadalom Lukács Nikolasz mellett áll, most Harcsa Norbert védte meg az online támadásoktól.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 14:45
lukács nikolasz tiktok orbán viktor harcsa norbert róka

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a fiatal és tehetséges MMA harcos néhány napja úgy döntött, hogy előre menekül és miután megtudta, lejárató kampányt indít ellene baloldali sajtó, csupán azért, mert a mögöttünk álló szombaton az első sorban ülve hallgatta végig Orbán Viktor évértékelőjét. Így a sportoló nyíltan kiállt ország-világ elé és elmondta: a saját neméhez vonzódik, hogy ne tudjanak mit írni róla a balos sajtóban. Lukács Nikolasz „Róka” sem eddig, sem most nem tartotta, tartja fontosnak sem a saját, sem mások nemi identitásának fejtegetését, de miután a tudomásra jutott, hogy a magukat liberálisnak valló baloldali erők sajtóhadjáratot terveznek ellene, úgy érezte, az a legjobb döntés, ha kifogja a szelet a háborúpártiak vitorlájából.

Lukács Nikolasz "Róka" elvtelen támadások kereszttűzébe került Orbán Viktor évértékelője után
Lukács Nikolasz "Róka" elvtelen támadások kereszttűzébe került Orbán Viktor évértékelője után (Fotó: Lukács Nikolasz /Facebook)

Lukács Nikolasz „Róka” előre tudta, hogy megtámadják a balos megmondóemberek

Hogy Lukács Nikolasz „Róka” jól döntött, azt mi sem példázza jobban, mint hogy a kényszer szülte bejelentése után szinte azonnal meg is érkezett az első támadás Pál Márton melegjogi aktivista irányából. Tehát éppen onnan, ahonnan erre a fiatal sportoló a legkevésbé számított. Pál Márton posztja egyértelművé tette, hogy a jobboldali elfogadás csupán egy üres lózung, hiszen részükről csak azokra terjed ki, akik velük egy követ fújnak.

Harcsa Norbert kiállt a másságát nyíltan vállaló Liukács Nikolasz "Róka" mellett
Harcsa Norbert kiállt a másságát nyíltan vállaló Lukács Nikolasz "Róka" mellett (Fotó: Facebook / TikTok)

Harcsa Norbert: Az elfogadás addig tart, amíg pontosan ugyanazt gondolod, amit az „elfogadó, haladó, liberális” honfitársaink

Erre a következtetésre jutott az ismert magyar bokszoló, Harcsa Norbert is, aki öltözői stílusban fejtette ki véleményét a témában, így annak bizonyos részleteit nem idézzük. De a lényeg így is pontosan érthető: „Nyilván nem a videó óta tudom, hogy ő a másik irányba rollol. Annyi, hogy ez egy tanulságos történet.”

 Azok, akik heteroszexuális férfiként kimentek a Pride-ra, ünnepelni a… Azok most lehordják csóró kisgyereket mindennek.

„Illetve, hogy akik a zászlójukra tűzik a másságot, azok akarták ezzel megtámadni a Rókát, csak mert el mert menni az évértékelőre. Tehát tanulságos, hogy az elfogadás addig tart, amíg pontosan ugyanazt gondolod, amit az ”elfogadó, haladó, liberális” honfitársaink” – fogalmazta meg véleményét TikTok-videójában az egykori Exatlonos.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu