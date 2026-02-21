RETRO RÁDIÓ

Új rekord! - Egy félidő is elég volt Diósgyőrben a Fidesznek

45 perc alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat Diósgyőrben Hollósy András.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 09:51
diósgyőr Hollósy András Fidesz

Egy félidő is elég volt Diósgyőrben a kormánypártoknak, hogy országos elsők legyenek az aláírásgyűjtésben – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a párt.

45 perc alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat Diósgyőrben Hollósy András. Fotó: Hollósy András (Forrás: Facebook)

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. számú egyéni választókerületében országosan is kiemelkedő,

45 perc alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, Hollósy András.

A gyors ajánlásgyűjtés egyértelműen jelzi a választókerületben élők erős támogatását és bizalmát. Hollósy András kiemelte:

a rekordidő annak bizonyítéka, hogy a választók készek kiállni a közös célok, a térség fejlődése és a stabil, kiszámítható jövő mellett.

Hangsúlyozta, hogy a kampány során továbbra is személyesen kíván találkozni a választópolgárokkal, meghallgatni véleményüket és javaslataikat. A Fidesz–KDNP jelöltje megköszönte az aktivisták és a támogatók gyors, fegyelmezett és lelkes munkáját, amely lehetővé tette a példátlanul rövid idő alatt történő sikeres ajánlásgyűjtést.

Hangsúlyozták:

a rekordidő alatt leadott ajánlások újabb lendületet adnak a kampánynak, és megerősítik, hogy Borsod 2. választókerületében erős támogatottsággal indul a kormánypárti jelölt a választáson.

Ismert, szombaton hivatalosan is elkezdődött az április 12-i országgyűlési választások kampányidőszaka, a jelölteknek 500 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
