Orbán Viktor: Köszönöm, Miskolc!
Így fogadták a miniszterelnököt a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.
Elképesztő szeretet, öröm és büszkeség: így fogadták a miniszterelnököt a miskolci Háborúellenes Gyűlésen 2026. január 17-én – derül ki az Orbán Viktor által megosztott videóból. Újabb tartalom került fel a kormányfő Facebook-oldalára.
Köszönöm, Miskolc! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek!
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét!
