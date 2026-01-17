RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Köszönöm, Miskolc!

Így fogadták a miniszterelnököt a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 21:08
Módosítva: 2026.01.17. 21:09
Háborúellenes Gyűlés Miskolc Orbán Viktor

Elképesztő szeretet, öröm és büszkeség: így fogadták a miniszterelnököt a miskolci Háborúellenes Gyűlésen 2026. január 17-én – derül ki az Orbán Viktor által megosztott videóból. Újabb tartalom került fel a kormányfő Facebook-oldalára.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor köszönetet mondott a miskolciaknak (Fotó: Metropol)

Köszönöm, Miskolc! Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek! 

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét!

 

