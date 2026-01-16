Orbán Viktor: Kommentszekció, figyelem!
Olyan nagyot ment a miniszterelnök kommentekre adott válasza, hogy itt a folytatás.
„Ahogy ígértem, itt a folytatás. Kommentszekció, figyelem!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Olyan nagyot ment a miniszterelnök kommentekre adott válasza, hogy elkészült a folytatás. A kormányfő elmondta, kik azok a kommentelők, akinek érdemes válaszolni és kik azok, akiknek nem.
Orbán Viktor az egyik válaszánál sztorizott is. Felidézte az egyik bakiját.
