Orbán Viktor: Kommentszekció, figyelem!

„Ahogy ígértem, itt a folytatás. Kommentszekció, figyelem!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Olyan nagyot ment a miniszterelnök kommentekre adott válasza, hogy elkészült a folytatás. A kormányfő elmondta, kik azok a kommentelők, akinek érdemes válaszolni és kik azok, akiknek nem.

„Ahogy ígértem, itt a folytatás. Kommentszekció, figyelem!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán (Fotó: MW)

Orbán Viktor az egyik válaszánál sztorizott is. Felidézte az egyik bakiját.