Orbán Viktor: Ezt akarják odaadni Ukrajnának
„Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!” – tanácsolja a kormányfő.
Orbán Viktor friss Facebook-videójában arról beszél, hogy annyi pénzt kér Ukrajna 10 évre, amennyiből 60 évig lehetne fizetni az összes családtámogatási kiadást!
800 milliárd dollárból 40 évig ki lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat. Ezt akarják odaadni Ukrajnának. Ez a brüsszeli út. Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!
– írja közösségi oldalán Orbán Viktor.
Nézd meg a miniszterelnök videóját!
