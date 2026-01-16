RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ezt akarják odaadni Ukrajnának

„Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!” – tanácsolja a kormányfő.

2026.01.16.
Orbán Viktor friss Facebook-videójában arról beszél, hogy annyi pénzt kér Ukrajna 10 évre, amennyiből 60 évig lehetne fizetni az összes családtámogatási kiadást!

Orbán Viktor: Válasszuk a magyar utat, a biztos választást! Fotó: Facebook/Orbán Viktor

800 milliárd dollárból 40 évig ki lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat. Ezt akarják odaadni Ukrajnának. Ez a brüsszeli út. Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!

– írja közösségi oldalán Orbán Viktor.

