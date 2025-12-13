- Háborúellenes Gyűlés: Egy tűt sem lehet leejteni
- Íme a negyedik Háborúellenes Gyűlés emlékezetes pillanatai
- Radics Gigi és Curtis vadiúj dallal érkezett a Háborúellenes Gyűlésre
- "Ha Mohácson nyerünk, akkor nyerni fog az egész ország" – Kocsis Máté a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor már az utolsó kávét issza: Hamarosan a Háborúellenes Gyűlés színpadán beszél
A negyedik Háborúellenes Gyűlésen is beszélgetéssel készül a miniszterelnök.
Facebook csatornáján jelentkezett be a Háborúellenes Gyűlés Mohácson megrendezett helyszínéről, éppen pár perccel azután, hogy a hivatalos esemény elkezdődött.
Orbán Viktor már javában készül a Háborúellenes Gyűlésre, utolsó, bemelegítő kávéját issza, hamarosan színpadra lép a miniszterelnök, ahol hatalmas tömeggel kell majd szembenéznie.
