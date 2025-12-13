RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor már az utolsó kávét issza: Hamarosan a Háborúellenes Gyűlés színpadán beszél

A negyedik Háborúellenes Gyűlésen is beszélgetéssel készül a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 11:23
Módosítva: 2025.12.13. 12:48
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés miniszterelnök

Facebook csatornáján jelentkezett be a Háborúellenes Gyűlés Mohácson megrendezett helyszínéről, éppen pár perccel azután, hogy a hivatalos esemény elkezdődött.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY érkezők helyetfoglalnak
Fotó: MW

Orbán Viktor már javában készül a Háborúellenes Gyűlésre, utolsó, bemelegítő kávéját issza, hamarosan színpadra lép a miniszterelnök, ahol hatalmas tömeggel kell majd szembenéznie.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
