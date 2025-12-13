RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta, mi vár rá vasárnap!

Megkezdte Orbán Viktor a decemberi dömpinget.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 21:35
Lentulai Krisztián Youtube mandiner Orbán Viktor

Orbán Viktor hivatalosan is megkezdte a decemberi interjú-dömpinget – fogalmazott korábban saját chatcsatornáján Magyarország miniszterelnöke, aki üzenete alapján újra Lentulai Krisztiánnal fog beszélgetni december 14-én 10 órakor.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Megkezdtem a decemberi interjú-dömpinget. Vasárnap 10 órakor figyeljétek a Mandiner YouTube-csatornáján. Jó lesz!

- írja a miniszterelnök egy friss bejegyzésében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu