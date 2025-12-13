Orbán Viktor elárulta, mi vár rá vasárnap!
Megkezdte Orbán Viktor a decemberi dömpinget.
Orbán Viktor hivatalosan is megkezdte a decemberi interjú-dömpinget – fogalmazott korábban saját chatcsatornáján Magyarország miniszterelnöke, aki üzenete alapján újra Lentulai Krisztiánnal fog beszélgetni december 14-én 10 órakor.
Megkezdtem a decemberi interjú-dömpinget. Vasárnap 10 órakor figyeljétek a Mandiner YouTube-csatornáján. Jó lesz!
- írja a miniszterelnök egy friss bejegyzésében.
