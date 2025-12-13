RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor mozgósította minisztereit a DPK-ban: Személyesen válaszolnak minden kérdésre

Több mint 700 kérdés kapott Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
2025.12.13. 20:50
Orbán Viktor Menczer Tamás Lázár János Szentkirályi Alexandra

A kormányfő mozgósította minisztereit a DPK-ban, személyesen reagálnak a tagok kérdéseire. Valóságos kérdéscunamit kapott Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök belső csoportjában: több mint hétszáz felvetés érkezett hozzá. Mivel a mohácsi eseményen nem tudott mindegyikre reagálni, a kormány és a jobboldal vezető politikusait mozgósította.

Fotó: MW

Lázár János, Szentkirályi Alexandra mellett Vitályos Eszter és Menczer Tamás is aktívan klaviatúrát ragadott, de Nagy János államtitkár is besegített a válaszadásba.

Nemzetközi ügyek, hazai témák

A Digitális Polgári Körben jellemző, hogy hírességek és politikusok aktívan vesznek részt a belső eszmecserében. Azonban ilyen mértékű kérdésáradat még nem érkezett korábban a miniszterelnökhöz. Alig néhány nap alatt több, mint hétszáz kérdés és felvetés fogalmazódott meg a legkülönfélébb témákban. Ezért is kérte Orbán Viktor a jobboldal vezető politikusait, hogy segítsenek megválaszolni a kérdéseket - számolt be róla a Ripost.

