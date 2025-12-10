RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta, mi a bubek

Váratlan zavar támadt a Karmelita falai között. Orbán Viktor megadta a választ arra, hogy mit jelent a "bubek".

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 17:50
Módosítva: 2025.12.10. 17:51
Orbán Viktor Orbán Balázs Lázár János

Bajban voltak a kormány tagjai, köztük Orbán Balázs is: „Nálam nagyobb pesti nincs a kormányban, és nem tudom, hogy ez micsoda. Tehát ez valami olyasmi lehet, amit a nem pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így”. - hangzik el a mókás videóban, amelyben arra keresik a választ, mit jelent a "bubek"?

Orbán Viktor megadta a választ arra, hogy mit jelent a "bubek".
Orbán Viktor megadta a választ arra, hogy mit jelent a "bubek". Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Végül Orbán Viktor adta meg a választ

Hát amikor észre van szükség. Amikor egy bonyolult helyzetben találjuk magunkat, és át kell látni, sőt nem csak átlátni, hanem át kell venni a kezdeményezést is. Na ott kell a bubek.

- mondta a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu