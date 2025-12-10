Orbán Viktor elárulta, mi a bubek

Bajban voltak a kormány tagjai, köztük Orbán Balázs is: „Nálam nagyobb pesti nincs a kormányban, és nem tudom, hogy ez micsoda. Tehát ez valami olyasmi lehet, amit a nem pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így”. - hangzik el a mókás videóban, amelyben arra keresik a választ, mit jelent a "bubek"?

Orbán Viktor megadta a választ arra, hogy mit jelent a "bubek". Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Végül Orbán Viktor adta meg a választ

Hát amikor észre van szükség. Amikor egy bonyolult helyzetben találjuk magunkat, és át kell látni, sőt nem csak átlátni, hanem át kell venni a kezdeményezést is. Na ott kell a bubek.

- mondta a kormányfő.