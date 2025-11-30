"Nem engedjük el Márta kezét" - Orbán Viktor szívszorító videót tett közzé

Az öcsém élte a mindennapjait, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt. Egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták. Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként