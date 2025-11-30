- Fajsúlyos kérdésekről kell döntsenek a magyarok jövő áprilisban!
"Nem engedjük el Márta kezét" - Orbán Viktor szívszorító videót tett közzé
Márta a Háborúellenes Gyűlésen beszélt tragikus sorsú testvére, Sebestyén József haláláról. Az Orbán Viktor vezette kormánynak is megköszönte a segítséget.
Mint azt korábban mi is megírtuk, november 29-én Márta, az elhunyt Sebestyén József testvére is megszólalt a második Háborúellenes Gyűlésen, amelyet ezúttal Nyíregyházán tartottak. Orbán Viktor és Márta személyesen is találkozhattak a békepárti eseményen.
Az öcsém élte a mindennapjait, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt. Egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták. Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként
- hangzottak Márta súlyos szavai testvére értelmetlen haláláról.
Nincsenek szavak. Nem engedjük el Márta kezét. Magyarország továbbra is a béke pártján
- fűzte hozzá Orbán Viktor legfrissebb Facebook videójában.
