RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: Szembe kell szállni a háborúpárti Brüsszellel!

Brüsszel a baloldal segítségével akarja érvényesíteni háborúpárti politikáját Magyarországon. Erről beszélt Menczer Tamás a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 11:35
Háborúellenes Gyűlés Menczer Tamás Nyíregyháza

"Világos a helyzet, Brüsszelben háborút akarnak, folytatni akarják, és a magyarok pénzét kiküldeni Ukrajnába. A Tisza megszorító csomagja is ezt szolgálná" - mondta Menczer Tamás, majd azt is hozzátette, hogy a Háborúellenes Gyűlés résztvevői mit üzennek Brüsszelnek - írja a Ripost.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.  Fotó: MW / 

Mi mind nemet mondunk a háborúra. Békét akarunk. És a magyarok pénzét is itthon akarjuk tartani a magyaroknál. A magyar embereknél, a magyar fiataloknál, a magyar családoknál és időseknél. És nem akarjuk Ukrajnába küldeni a háborúba

- mondta és azoknak pedig akik szerint ez a rendezvény felesleges, azt üzenete, hogy tévednek és gondolják át még egyszer. 

A helyzet nagyon súlyos, mert már lassan négy éve folyik a háború. Európában és Brüsszelben továbbra is a háborúpártiak vannak többségben. Ilyen helyzetben az eszkaláció bármiből, egy félreértésből megtörténhet és a háború a szomszédban van, tehát ezért rendkívül súlyos a helyzet. Éppen ezért mi a kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy ennek nincs megoldása a csatatéren, csak a tárgylóasztalnál tárgyalni kell és békét kell teremteni.

 - fejtette ki és arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt Orbán Viktor és a pápa mondta ki először, majd hozzájuk egyre többen csatlakoztak. 

Bejöttek a szlovákok és most már itt vannak a csehek is és megérkezett Donald Trump. Úgyhogy a békepárti tábor egyre nagyobb és egyre erősebb, de küzdünk, mert Brüsszelben a háborúpártiak vannak többségben és a háború ára az emberéletekben mérhető. Erről azok akik Ukrajánban vannak és a háborúban elvesztették szerettüket, azok tudnának erről beszélni.

 - tette hozzá és leszögezte, hogy mi nem akarunk ebbe a helyzetbe kerülni és nem akarjuk, hogy a saját családjaink ilyen veszélybe kerüljenek, ezért a háborút le kell zárni

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu