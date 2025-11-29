- Giró-Szász András: Minél később zárják le a háborút, annál több vérbe és áldozatba kerül
"Nem akart idegen érdekek miatt meghalni magyarként" - Sebestyén József testvére, Márta szívszorító vallomást tett a Háborúellenes Gyűlésen
Nem akart az ukránokkal a frontra menni, ezért agyonverték Sebestyén Józsefet. A testvére, Márta a Háborúellenes Gyűlésen szólalt fel.
Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, noha Sebestyén József és a család beszámolója, a nyilvánosságra került videófelvételek és a fotók egyértelműek.
Most a beregszászi férfi testvére, Márta a Háborúellenes Gyűlésen beszélt szomorú sorsú testvéréről.
"Már a születése is maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, az orvosok is lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig. A sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele. Kegyetlenül agyonverték. Józsika mosolygós kisgyerek volt, mindenki szerette" - kezdte a mesélést Márta. Elmondta, hogy most döbbent rá, mennyire sokan szerették a testvérét, hiszen olyan szeretetteljes részvétmegnyilvánulásokat kap, amelyekre nincsenek is szavak.
"Az öcsém élte a mindennapjait, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt. Egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták. Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként."
