"Nem akart idegen érdekek miatt meghalni magyarként" - Sebestyén József testvére, Márta szívszorító vallomást tett a Háborúellenes Gyűlésen

Nem akart az ukránokkal a frontra menni, ezért agyonverték Sebestyén Józsefet. A testvére, Márta a Háborúellenes Gyűlésen szólalt fel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 11:37
Módosítva: 2025.11.29. 11:53
Sebestyén József Háborúellenes Gyűlés testvér

Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, noha Sebestyén József és a család beszámolója, a nyilvánosságra került videófelvételek és a fotók egyértelműek. 

sebestyén józsef
Sebestyén József - Fotó: Bors

Most a beregszászi férfi testvére, Márta a Háborúellenes Gyűlésen beszélt szomorú sorsú testvéréről. 

Háborúellenes Gyűlés Győr
 

"Már a születése is maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, az orvosok is lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig. A sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele. Kegyetlenül agyonverték. Józsika mosolygós kisgyerek volt, mindenki szerette" - kezdte a mesélést Márta. Elmondta, hogy most döbbent rá, mennyire sokan szerették a testvérét, hiszen olyan szeretetteljes részvétmegnyilvánulásokat kap, amelyekre nincsenek is szavak.

"Az öcsém élte a mindennapjait, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt. Egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták. Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként."

 

 

