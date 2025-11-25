Orbán Viktor: Európában sokan értetlenül is állnak ezelőtt – Videó!
Mutatjuk a részleteket. Orbán Viktor ma beszédet tartott Zalaegerszegen.
„Miért Zalaegerszeg? Az emberek miatt” – jelentette ki Orbán Viktor november 25-én, amikor beszédet tartott Zalaegerszegen a Flextronics gyárátadásán.
Zalaegerszeg, Flex, high-tech beruházás, 210 új munkahely
– fűzte videójához a kormányfő.
Orbán Viktor beszéde itt tekinthető meg:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre