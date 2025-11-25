RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Európában sokan értetlenül is állnak ezelőtt – Videó!

Mutatjuk a részleteket. Orbán Viktor ma beszédet tartott Zalaegerszegen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 14:52
Módosítva: 2025.11.25. 17:23
Orbán Viktor zalaegerszeg beszéd

„Miért Zalaegerszeg? Az emberek miatt” – jelentette ki Orbán Viktor november 25-én, amikor beszédet tartott Zalaegerszegen a Flextronics gyárátadásán. 

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Zalaegerszeg, Flex, high-tech beruházás, 210 új munkahely

– fűzte videójához a kormányfő.

Orbán Viktor beszéde itt tekinthető meg:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu