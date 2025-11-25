Soha nem látott felvételeket osztott meg Orbán Viktor – Fotó!
Mutatjuk a képeket! Orbán Viktor ma Zalaegerszegen járt.
Magyarország miniszterelnöke november 25-én már reggel 7 órakor úton volt Zalaegerszegre, hogy részt vegyen a Flextronics gyárátadásán. Orbán Viktor szerint míg Brüsszel háborús terveket gyárt, addig a kormány munkahelyeket.
Orbán Viktor: „Nemzeti kormány: béke, stabilitás és kiszámíthatóság”
Átadtuk a Flex új gyárát Zalaegerszegen. A 35 milliárd forintos beruházás 210 magasan képzett szakembernek ad majd munkát
– írta ki a kormányfő most legfrissebb Facebook-bejegyzésében.
