Soha nem látott felvételeket osztott meg Orbán Viktor – Fotó!

Magyarország miniszterelnöke november 25-én már reggel 7 órakor úton volt Zalaegerszegre, hogy részt vegyen a Flextronics gyárátadásán. Orbán Viktor szerint míg Brüsszel háborús terveket gyárt, addig a kormány munkahelyeket.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Nemzeti kormány: béke, stabilitás és kiszámíthatóság”

Átadtuk a Flex új gyárát Zalaegerszegen. A 35 milliárd forintos beruházás 210 magasan képzett szakembernek ad majd munkát

– írta ki a kormányfő most legfrissebb Facebook-bejegyzésében.