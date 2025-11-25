RETRO RÁDIÓ

Soha nem látott felvételeket osztott meg Orbán Viktor – Fotó!

Mutatjuk a képeket! Orbán Viktor ma Zalaegerszegen járt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 14:08
Módosítva: 2025.11.25. 17:21
Orbán Viktor munkahely háború

Magyarország miniszterelnöke november 25-én már reggel 7 órakor úton volt Zalaegerszegre, hogy részt vegyen a Flextronics gyárátadásán. Orbán Viktor szerint míg Brüsszel háborús terveket gyárt, addig a kormány munkahelyeket. 

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Nemzeti kormány: béke, stabilitás és kiszámíthatóság”

Átadtuk a Flex új gyárát Zalaegerszegen. A 35 milliárd forintos beruházás 210 magasan képzett szakembernek ad majd munkát

– írta ki a kormányfő most legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
