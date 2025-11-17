RETRO RÁDIÓ

Megható videót tett közzé Orbán Viktor

Ezt nem fogod elhinni. Kocsis Máté is elérzékenyült.

Létrehozva: 2025.11.17. 19:08
Orbán Viktor Kocsis Máté Orbán Balázs

Orbán Viktor egy megható videót tett közzé saját közösségi média oldalán. A felvételt készítő riporter nem a magyar miniszterelnököt faggatta ki, hanem több kormánytagot is, köztük Szentkirályi Alexandrát, Szijjártó Pétert, Orbán Balázst és Kocsis Mátét is, akinek könnybe lábadt a szeme. Mindenkit szíven ütött, amikor a Magyarország-Írország vb-selejtezőn kikapott a válogatottunk 3:2-re.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Csak kóvályog az ember

- mondta Orbán Viktor. 

A videó itt tekinthető meg:

 

