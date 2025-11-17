Megható videót tett közzé Orbán Viktor
Ezt nem fogod elhinni. Kocsis Máté is elérzékenyült.
Orbán Viktor egy megható videót tett közzé saját közösségi média oldalán. A felvételt készítő riporter nem a magyar miniszterelnököt faggatta ki, hanem több kormánytagot is, köztük Szentkirályi Alexandrát, Szijjártó Pétert, Orbán Balázst és Kocsis Mátét is, akinek könnybe lábadt a szeme. Mindenkit szíven ütött, amikor a Magyarország-Írország vb-selejtezőn kikapott a válogatottunk 3:2-re.
Csak kóvályog az ember
- mondta Orbán Viktor.
A videó itt tekinthető meg:
