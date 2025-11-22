Ebben a pillanatban tette meg a bejelentést Orbán Viktor: Ott találkozunk!

Egy héttel ezelőtt, november 15-én tartották az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. Az eseményen többek közt felszólalt a miniszterelnök, Orbán Viktor is, aki ezt követően több fotót és videót is megosztott, nemrég pedig egy újabb felvétellel jelentkezett, mialatt bejelentette a következő gyűlés helyszínét.

Orbán Viktor bejelentette a következő helyszínt / Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor elárulta a következő helyszínt

Köszönöm, Győr! Felkészül: Nyíregyháza. Ott találkozunk!

- írta meg a Facebook-oldalán a kormányfő.



