- Orbán Viktor: Nehéz ma baloldalinak lenni
- Eddig nem látott felvételek a Háborúellenes Gyűlés backstage-ből
- Orbán Viktor így látta az első Háborúellenes Gyűlést
- "Felejts el minden háborút!" - Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, a Háborúellenes Gyűlés után
Ebben a pillanatban tette meg a bejelentést Orbán Viktor: Ott találkozunk!
A közösségi oldalán osztotta meg a hírt a miniszterelnök. Orbán Viktor elárulta a következő Háborúellenes Gyűlés helyszínét.
Egy héttel ezelőtt, november 15-én tartották az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. Az eseményen többek közt felszólalt a miniszterelnök, Orbán Viktor is, aki ezt követően több fotót és videót is megosztott, nemrég pedig egy újabb felvétellel jelentkezett, mialatt bejelentette a következő gyűlés helyszínét.
Orbán Viktor elárulta a következő helyszínt
Köszönöm, Győr! Felkészül: Nyíregyháza. Ott találkozunk!
- írta meg a Facebook-oldalán a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre