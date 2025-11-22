RETRO RÁDIÓ

Ebben a pillanatban tette meg a bejelentést Orbán Viktor: Ott találkozunk!

A közösségi oldalán osztotta meg a hírt a miniszterelnök. Orbán Viktor elárulta a következő Háborúellenes Gyűlés helyszínét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Nyíregyháza

Egy héttel ezelőtt, november 15-én tartották az első Háborúellenes Gyűlést Győrben. Az eseményen többek közt felszólalt a miniszterelnök, Orbán Viktor is, aki ezt követően több fotót és videót is megosztott, nemrég pedig egy újabb felvétellel jelentkezett, mialatt bejelentette a következő gyűlés helyszínét.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Orbán Viktor bejelentette a következő helyszínt / Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor elárulta a következő helyszínt

Köszönöm, Győr! Felkészül: Nyíregyháza. Ott találkozunk!

- írta meg a Facebook-oldalán a kormányfő.


 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu