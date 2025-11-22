Itt van Orbán Viktor teljes levele Ursula von der Leyennek

Miután elolvastam a levelét, úgy látom, elérkezett az igazság pillanata. Az ukrán-orosz háború újabb pénzügyi igényei arra kényszerítenek bennünket, hogy szembenézzünk a realitásokkal. Amit látunk, az szomorú és elkeserítő. De jobb most őszintén beszélni és dönteni, mint folytatni az illúziókra építő politikát, amit eddig sajnos az Ön Bizottsága tett” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levelében, amelyet a Politico hozott nyilvánosságra.

Orbán Viktor írásában azt javasolja, hogy az EU a követező tények figyelembevételével alakítsa ki Ukrajna-politikáját:

„1.Ukrajna ezt a háborút a hadszíntéren nem nyerheti meg. Eddig elvesztette területének mintegy 20 százalékát. Az idő előrehaladtával újabb területeket fog elveszíteni. Ésszerűtlen dolog, hogy a Bizottság egy megnyerhetetlen háborút támogat politikai és pénzügyi eszközökkel. A háború folytatása sok ezer újabb áldozattal, tengernyi szenvedéssel és óriási pusztítással jár majd, a győzelem esélye nélkül. Természetesen Ukrajna joga folytatni a háborút, de nekünk nem kötelességünk tovább támogatni és finanszírozni egy megnyerhetetlen konfliktust.

2. Ukrajna háborús szenvedésének mértékét csak egy gyors tűzszünettel és/vagy békemegállapodással lehet korlátozni. Ezért nekünk, európaiaknak azonnal és feltétel nélkül támogatnunk kell az Amerikai Egyesült Államok elnökének békekezdeményezését. Az USA elnökének nyújtott támogatás mellett azonnal önálló és közvetlen diplomáciai tárgyalásokat kell kezdeményeznünk Oroszországgal.

3. Az Európai Uniónak sürgősen meg kell kezdenie a felkészülést a háború utáni helyzet rendezéséről szóló tárgyalásokra. Az EU-nak ezeken a tárgyalásokon erőt kell mutatnia. Az EU erejét nem növeli, hanem gyengíti, ha pénzügyi eszközeit saját maga helyett az ukrán hadsereg megerősítésére fordítja. Ukrajna és az ukrán haderő sorsa bizonytalan. Ezért Európa nem építheti saját biztonságát Ukrajnára, és az ukrán hadseregre. Európa biztonságát csak az európai uniós tagállamok, és a tagállamok saját katonai erejére lehet építeni, függetlenül Ukrajna jövendőbeli sorsától.