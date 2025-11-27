Kormányinfó: Budapest nem lehet működésképtelen, az ország működése mindenkinek fontos
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertette a legfrissebb döntéseket. Mutatjuk a Kormányinfón elhangzottakat!
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartottak. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő számolt be a tegnapi kormányülésen született legfontosabb döntésekről.
Kormányinfó: a kormány segítséget nyújt Budapestnek
Gulyás Gergely a Kormányinfó elején elmondta, a kormány megtárgyalta a Budapesten kialakult gazdasági helyzetet. Budapest főpolgármestere a város fizetéképtelenségéről, csődjéről beszél, a kormány azonban továbbra is segíteni kíván Budapestnek. Kiemelte: elfogadják a főváros kérését, azt várják, hogy a közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a csődhelyzetet.
A kormány nyitott arra, hogy csődsegélyt nyújtson a fővárosnak
– mondta.
Budapest nem lehet működésképtelen, az ország működése mindenkinek fontos. A főváros fizetőképtelensége semmi esetre se eredményezze a főváros működőképességének hiányát
– fogalmazott a miniszter, az Origo beszámolója szerint.
A szerdai kormányülésen szóba került a 14. havi nyugdíj is. Mint kiderült, a juttatás első negyedét egyidejűleg folyósítják a 13. havi nyugdíjjal – közölte a miniszter, majd hozzátette: A jövő évi nyugdíjemelés mértéke 3,6 százalék lesz, és ez az éves infláció alatt lehet - írja a Ripost.
A kormány tárgyalt a béke esélyéről, elsősorban az amerikai béketerv kapcsán.
Az EU téves politikát folytat, Európa szenved leginkább a háborútól. Fontos, hogy támogassák az amerikai béketörekvéseket, és szomorú, hogy Európát meg sem hívták a tárgyalásokra, noha érdekünk, hogy a háborúnak vége legyen, és ne törjön ki újra, valamint a NATO-val erős katonai szövetségben legyünk
– hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: Európában ezt nem értik, finanszíroznák tovább a háborút, mire
Magyarország közölte, a háborút nem akarjuk pénzelni.
Kiemelte: a háború komoly kockázatot jelent gazdaságilag is.
Az Otthon Start Programmal kapcsolatban meghallgattak egy beszámolót a szerdai kormányülésen. Ebből kiderült, hogy már a 8500-at is meghaladta a beérkezett hitelkérelmek száma. Jövő évtől a közszolgálati dolgozók részére biztosított egymillió forintos támogatás újabb lendületet adhat a programnak, valamint a külterületi ingatlanokra is kiterjesztik a programot – tette hozzá. Jó hír, hogy az ingatlanok drágulási üteme lelassult – mondta a miniszter.
A Kormányinfót itt lehet visszanézni:
