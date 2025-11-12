„Ide migránsok nem jönnek” – Gulyás Gergely reagált a brüsszeli migrációs nyomásra

Az Európai Bizottság értékelése szerint Görögország, Ciprus, Spanyolország és Olaszország jelenleg migrációs nyomás alatt áll, így ezek az országok a migrációs és menekültügyi paktum 2026 közepi hatálybalépése után elsőként férhetnek hozzá az uniós szolidaritási alaphoz – közölte kedden Európai Bizottság. A 2026 júniusban bevezetendő paktum egyik kulcseleme az új szolidaritási rendszer, amelynek célja, hogy enyhítse a migrációs nyomás alatt álló országok terheit. Ennek értelmében a többi tagországnak vagy be kell fogadnia egy részt e frontországok menedékkérőiből, vagy pénzügyi hozzájárulást kell nyújtaniuk, illetve alternatív támogató intézkedésekkel kell segíteniük ezen tagállamokat.

Fotó: Fehim Demir

További tagállamok – köztük Belgium, Bulgária, Németország, Franciaország, Lengyelország és Finnország – a migrációs nyomás kockázatának van kitéve, ezért a tervek szerint elsőbbségi támogatást kapnak az EU migrációkezelési eszköztárából. Ezek az államok ezért 2026-ban részesülni fognak a többi uniós tagállam szolidaritásából, amely a menedékkérők területükön történő áthelyezésében vagy pénzügyi hozzájárulásban nyilvánulhat meg.

A Bizottság javaslatot tett az EU 27 tagállamának egy éves szolidaritási alap létrehozására, egy olyan mechanizmusra, amely meghatározza az áthelyezendő menedékkérők teljes számát és azt az összeget, amelyet az egyes országoknak ki kell osztaniuk, vagy amelyet befizetéssel kell kompenzálniuk.

Minden tagállamnak – a migrációs nyomás alatt állók kivételével – a lakossága és teljes GDP-je arányában kell hozzájárulnia, és három lehetőség közül választhatna a szolidaritási alapban felvázolt igények kielégítésére:

– bizonyos számú menedékkérő áttelepítése a saját területére,

– 20 ezer euró fizetése minden egyes személy után, akit nem telepítenek át, vagy

– operatív támogatás finanszírozása a migrációs nyomás alatt álló tagállamokban.

A végső döntést az uniós országok minősített többséggel történő szavazással hozzák meg, a szolidaritási alap minimális méretét pedig jogszabályban 30 000 áthelyezésben és 600 millió eurós pénzügyi hozzájárulásban határozzák meg.