Orbán Balázs: A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar!

Megdöbbentő kijelentést tett Simonovits András.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 10:50
Módosítva: 2025.10.30. 12:47
„Döbbenet! A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar!” – írja Orbán Balázs a Facebook-oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója egy videórészletet is mellékelt, melyben Simonovits András nyilatkozik.

Orbán Balázs
Erzsébet-utalvány, nyugdíjasutalvány helyett migránsok – mutatott rá a Tisza Párt tervére Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
„Erzsébet-utalvány nincs, nyugdíjprémium nincs. Akkor mi lenne?” – kérdezte a riporter Simonovits Andrást, a Tisza nyugdíjszakértőjét.

Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan. Szembe kell nézni és nem lehet 50 milliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani

– hallható Simonovits András válasza.

 

