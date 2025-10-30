Orbán Balázs: A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar!
Megdöbbentő kijelentést tett Simonovits András.
„Döbbenet! A Tisza nyugdíjszakértője nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat akar!” – írja Orbán Balázs a Facebook-oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója egy videórészletet is mellékelt, melyben Simonovits András nyilatkozik.
„Erzsébet-utalvány nincs, nyugdíjprémium nincs. Akkor mi lenne?” – kérdezte a riporter Simonovits Andrást, a Tisza nyugdíjszakértőjét.
Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan. Szembe kell nézni és nem lehet 50 milliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani
– hallható Simonovits András válasza.
