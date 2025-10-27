Orbán Balázs: Törvénysértő programot készít a Tisza Párt?

Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket? Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt? Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek? Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett? Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?Valószínűleg ezért nem akarják közzétenni a valódi programot. Pedig mi szívesen elolvasnánk. Vagyunk ezzel pár milliónyian.