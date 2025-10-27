RETRO RÁDIÓ

Orbán Balázs: Törvénysértő programot készít a Tisza Párt?

A Tisza Párt azt akarja, hogy vakon szavazzanak az emberek?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 15:12
Orbán Balázs program Tisza Párt

Orbán Balázs egy elgondolkodtató videót tett ki a közösségi oldalára a Tisza Párt terveiről, majd megfogalmazott a felvétellel kapcsolatban pár fontos gondolatot.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs / Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

🤔 Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék a terveiket? Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt? 👉 Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek? 👉 Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett? 👉 Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?Valószínűleg ezért nem akarják közzétenni a valódi programot. Pedig mi szívesen elolvasnánk. Vagyunk ezzel pár milliónyian.

– írta Orbán Balázs az alább megtekinthető videóhoz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu