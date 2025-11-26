RETRO RÁDIÓ

Tiszta vizet öntött a pohárba Orbán Viktor - videó

A kormányülés után Orbán Viktor ismertette, milyen kérdések kerültek a tárgyalóasztalra, és tisztázta azt is, mi a véleménye a Tisza megszorításairól.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 17:01
Módosítva: 2025.11.26. 17:21
Orbán Viktor program Magyarország

Orbán Viktor a szerdai kormányülés után ismertette, hogy megvitatták az otthonteremtési program eddigi eredményeit, amelyek igen impozánsak. A fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek és egy fix 3 %-os kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak. 

Orbán Viktor ismertette, milyen kérdések kerültek a tárgyalóasztalra
Orbán Viktor ismertette, milyen kérdések kerültek a tárgyalóasztalra

Természetesen szóba került a nyugdíjemelés és a 14. havi nyugdíj bevezetése is. Emellett tárgyaltak energetikai kérdésekről is: hogyan tudják majd a családok és a vállalkozások a zöldenergiát, különösen a szolárenergiát elraktározni.

Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt kiszivárgott megszorítás-csomagjáról nem tárgyaltak a kormányülésen, viszont a szünetben szóba került több miniszter között is.

Az álláspontunk egyértelmű: semmi szükség megszorításokra. A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is. Azért akarják ezeket a megszorításokat, mert a bizottság elnökasszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu