Tiszta vizet öntött a pohárba Orbán Viktor - videó
A kormányülés után Orbán Viktor ismertette, milyen kérdések kerültek a tárgyalóasztalra, és tisztázta azt is, mi a véleménye a Tisza megszorításairól.
Orbán Viktor a szerdai kormányülés után ismertette, hogy megvitatták az otthonteremtési program eddigi eredményeit, amelyek igen impozánsak. A fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek és egy fix 3 %-os kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak.
Természetesen szóba került a nyugdíjemelés és a 14. havi nyugdíj bevezetése is. Emellett tárgyaltak energetikai kérdésekről is: hogyan tudják majd a családok és a vállalkozások a zöldenergiát, különösen a szolárenergiát elraktározni.
Orbán Viktor azt hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt kiszivárgott megszorítás-csomagjáról nem tárgyaltak a kormányülésen, viszont a szünetben szóba került több miniszter között is.
Az álláspontunk egyértelmű: semmi szükség megszorításokra. A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is. Azért akarják ezeket a megszorításokat, mert a bizottság elnökasszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába.
